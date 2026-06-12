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00981A 將於16日除息 每受益權單位配息0.63元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

主動統一台股增長（00981A）第二次除息的收益分配期後公告，每受益權單位將配發0.63 元，其預估分配的收益組成，100%為已實現資本利得。00981A將於16日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為15日，配息收益預估於7月9日到帳。

統一投信投研團隊表示，4、5月連續大漲後，獲利了結賣壓及其他非基本面因素，使台股短線出現評價面修正。但在經濟成長及企業獲利仍強勁的背景下，股價整理至合理區間，反而是長線投資人逢低布局的佳機。惟須留意國際政經局勢或市場對聯準會利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，建議利用定期定額或分批進場方式，參與台股長線牛市行情。

統一投信投研團隊指出，輝達（NVIDIA）已將今年下半年供應量提升至原先兩倍，Vera Rubin亦已進入量產階段，並預期2027年產業規模將進一步擴大。新晶片將帶動材料規格與用量升級，有利相關零組件成長動能，加上台灣龍頭廠商與客戶關係，已從過去的單純代工，轉變為從初期研發就緊密綁定的共同開發模式，使供應鏈訂單能見度直通2027甚至2030年，營收及獲利前景強勁，預期台股科技業今年獲利年增率將達 40%以上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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