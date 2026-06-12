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00981A配息期後公告出爐 每受益權單位發放0.63元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

主動統一台股增長（00981A）第二次除息的收益分配期後公告已經出爐，每受益權單位將發放0.63元；00981A預計6月16日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為6月15日，配息收益預估7月9日到帳。

地緣政治風險、美國通膨高於預期等因素，使近期全球股市拉回，連帶台股也陷入震盪。統一投信投研團隊表示，4、5月連續大漲後，獲利了結賣壓及其他非基本面因素，使台股短線出現評價面修正。

統一投信投研團隊認為，在經濟成長及企業獲利仍強勁的背景下，股價整理至合理區間，反而是長線投資人逢低布局的佳機，惟須留意國際政經局勢或市場對聯準會利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，建議利用定期定額或分批進場方式，參與台股長線牛市行情。

統一投信投研團隊強調，輝達（NVIDIA）已將今年下半年供應量提升至原先兩倍，Vera Rubin也已進入量產階段，並預期2027年產業規模將進一步擴大。新晶片將帶動材料規格與用量升級，有利相關零組件成長動能，加上台灣龍頭廠商與客戶關係，已從過去的單純代工，轉變為從初期研發就緊密綁定的共同開發模式，使供應鏈訂單能見度直通2027甚至2030年，營收及獲利前景強勁。

統一投信投研團隊指出，預期台股科技業今年獲利年增率高達40%以上，受惠科技出口成長，近期主計處也將台灣全年GDP成長率上修至16年來新高的9.67%。

主動統一台股增長第二次除息的收益分配期後公告已經出爐，每受益權單位將發放0.63元，按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益630元整；00981A預計6月16日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為6月15日，配息收益預估7月9日到帳。

主動統一台股增長為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 除息 台股

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