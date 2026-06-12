權利金免所得稅、免補充保費！陳重銘點評00406A月配息穩定的關鍵秘密

不敗教主陳重銘在影音內容中針對剛上市的月配息ETF中信台灣收益（00406A）進行深入剖析。

他指出，一般ETF主要依賴：

領股利 賺資本利得

兩大收入來源，但台灣的除權息旺季集中在6月到9月，導致領到的股利其實不夠穩定，對於月配息標的而言更是一大挑戰。因此，00406A特別導入了「掩護性買權（Covered Call）」策略來賺取權利金。

為了讓投資人理解其運作機制，陳重銘以購置豪宅為例：假設他以3,600萬元買下一間房，有買方希望未來能以4,000萬元購買，此時他會先向對方收取一筆「權利金」，賦予買方未來優先購買的權利。

同樣地，00406A透過持有的大量股票，向市場釋出優先購買的權利來換取權利金收入。這筆源源不絕的權利金能有效平滑整年度的收益，讓月配息表現更趨穩定；此外，權利金收入還具備「免繳所得稅」與「免二代健保補充保費」的稅務優勢。

不過，陳重銘也提醒投資人，掩護性買權策略是一把雙面刃，具備優點同時也存在缺點。

他同樣以房市比喻，若未來房價一路上漲到4,500萬元，由於當初已收了權利金並承諾以4,000萬元賣出，他就必須依約交屋，導致隨後大漲的500萬元行情「看得到、吃不到」，往後的資本利得都歸買方所有。

陳重銘總結指出，00406A採取這套策略的核心目的，主要是為了滿足月配息投資人對於「配息穩定度」的高度需求，透過多一筆權利金收入來補足非除權息旺季的資金缺口。

在目前股市位處高檔的環境下，多領一點權利金除了能穩定現金流，在萬一股市回檔時，也能為投資人提供最起碼的防禦與保障。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。