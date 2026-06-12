快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

權利金免所得稅、免補充保費！陳重銘點評00406A月配息穩定的關鍵秘密

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
陳重銘指出，月配息ETF主動中信台灣收益（00406A）導入「掩護性買權」策略，透過釋出股票優先購買權來賺取免稅、免補充保費的權利金，藉此解決台灣除權息旺季不均、月配息不穩定的痛點。記者余承翰／攝影
陳重銘指出，月配息ETF主動中信台灣收益（00406A）導入「掩護性買權」策略，透過釋出股票優先購買權來賺取免稅、免補充保費的權利金，藉此解決台灣除權息旺季不均、月配息不穩定的痛點。記者余承翰／攝影

不敗教主陳重銘在影音內容中針對剛上市的月配息ETF中信台灣收益（00406A）進行深入剖析。

他指出，一般ETF主要依賴：

領股利

賺資本利得

兩大收入來源，但台灣的除權息旺季集中在6月到9月，導致領到的股利其實不夠穩定，對於月配息標的而言更是一大挑戰。因此，00406A特別導入了「掩護性買權（Covered Call）」策略來賺取權利金。

為了讓投資人理解其運作機制，陳重銘以購置豪宅為例：假設他以3,600萬元買下一間房，有買方希望未來能以4,000萬元購買，此時他會先向對方收取一筆「權利金」，賦予買方未來優先購買的權利。

同樣地，00406A透過持有的大量股票，向市場釋出優先購買的權利來換取權利金收入。這筆源源不絕的權利金能有效平滑整年度的收益，讓月配息表現更趨穩定；此外，權利金收入還具備「免繳所得稅」與「免二代健保補充保費」的稅務優勢。

不過，陳重銘也提醒投資人，掩護性買權策略是一把雙面刃，具備優點同時也存在缺點。

他同樣以房市比喻，若未來房價一路上漲到4,500萬元，由於當初已收了權利金並承諾以4,000萬元賣出，他就必須依約交屋，導致隨後大漲的500萬元行情「看得到、吃不到」，往後的資本利得都歸買方所有。

陳重銘總結指出，00406A採取這套策略的核心目的，主要是為了滿足月配息投資人對於「配息穩定度」的高度需求，透過多一筆權利金收入來補足非除權息旺季的資金缺口。

在目前股市位處高檔的環境下，多領一點權利金除了能穩定現金流，在萬一股市回檔時，也能為投資人提供最起碼的防禦與保障。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 ETF 月配息 二代健保補充保費

延伸閱讀

0050規模衝破2兆！台股大跌散戶逆勢集結…網嗨：「第四法人」嘎爆外資小兒

姪子0050賺5成問「何時賣」？黃大米：都不要賣…老了、沒法工作退休時用的

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

國巨（2327）一度衝919元漲停！幾分鐘就炸裂一路回落…網抖：900蛙要套幾年？

相關新聞

權利金免所得稅、免補充保費！陳重銘點評00406A月配息穩定的關鍵秘密

權利金免所得稅、免補充保費！陳重銘評析00406A的掩護性買權策略，透過穩定的權利金收入，提升月配息的穩定性，有效應對股市波動帶來的挑戰。

006208敢降管理費規模很快破兆！郭哲榮喊話富邦高層：想升官、做forever就比0050更低

分析師郭哲榮指出，富邦台50（006208）管理費用相較於元大台灣50（0050）仍高，建議應降低管理費以吸引更多資金進駐，迅速突破1兆元規模。他強調，AI科技股仍具爆發力，並提及00662作為替代投資管道。

正二「只怕盤整」不怕上漲或下跌？Ffaarr破迷思：大跌後大漲的耗損比小幅盤整還大且嚴重

正二ETF被認為「只怕盤整」，但實際上大跌後的回升耗損更為嚴重。下跌期間，正二的跌幅雖小於二倍指數，但長期持有希望漲回原點時，卻會面臨更多損失。專家提醒，持續上的波動和下跌都需謹慎面對，影響報酬率。

00918配1.26元奪冠！00919、00713、00915股價差不多…棒棒：配息CP值差很多

台股高股息除息季即將來臨，四檔基金配息CP值差異極大。大華優利高填息30（00918）CP值達4.16%，明顯高於其他檔次，顯示現金流潛力差異。投資人需把握除息時機，謹慎選擇參與。

專家估台股恐回測3萬6！股民興奮：重壓0050時機到

台股近期自高點急跌逾3000點，10日終場重挫1478.9點，收在43225.54點，成交量達1.32兆元。面對指數快速回檔，資深分析師杜金龍在節目中指出，台股可能正進入波浪理論中的第四波修正，短線修正恐尚未結束，第一道防線先看40000點，若跌破則觀察季線約38000點，極限回檔位置可能落在本波起漲區36000點。

姪子0050賺5成問「何時賣」？黃大米：都不要賣…老了、沒法工作退休時用的

黃大米勸導姪子和小幫手勿急著賣出台灣50（0050），強調這筆投資是為了未來退休生活。他分享自身投資經驗，感謝他人對自己的影響，希望回饋股市小白。姪子獲利五成，小幫手也跟隨購買台積電零股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。