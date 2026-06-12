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SpaceX掀太空AI革命 算力新戰場受惠股看過來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
SpaceX太空AI利多分析(資料來源：彭博，野村投信整理。)
SpaceX太空AI利多分析(資料來源：彭博，野村投信整理。)

野村投信投資策略部副總樓克望表示，SpaceX即將於美國時間2026年6月12日掛牌上市，估值上看1.75～1.77兆美元，募資規模高達750億美元，這次IPO將有機會成為史上最大IPO，市場關注的不只是資金動能，而是其在「AI＋太空基礎建設」的長期產業重估效應。

樓克望表示，這次IPO釋出的核心敘事，是將AI算力從地面延伸至近地軌道。SpaceX計畫於2027年底前啟動太空AI運算測試，並規劃未來部署軌道資料中心衛星群，甚至申請最多100萬顆資料中心衛星的長期藍圖。這代表AI基礎建設，將從「地面電力與土地限制」轉為「太空能源與散熱優勢」，形成全新算力供給曲線。

野村美國研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，00971主要投資美國研發龍頭，前十大包含Alphabet、Amazon、NVIDIA、Microsoft、Apple等公司，集中度約60%，本質就是AI基礎設施與應用龍頭集合。而SpaceX的新敘事，正好對應這些企業的需求與供應鏈角色。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文分析表示，首先在「晶片端」，SpaceX已明確指出初期軌道AI系統將使用NVIDIA GPU，且單一AI衛星算力相當於一個GB300 AI機架。這意味未來若太空資料中心落地，NVIDIA將從地面雲端擴展至「軌道算力供應商」，需求上看倍數成長。另一方面，晶圓製造雖未直接點名台積電，但先進AI晶片製造幾乎無法脫離其產能，形成隱形受惠鏈。

其次在雲端與AI服務端，Alphabet、Microsoft、Amazon等企業正投入數兆美元建置AI基礎設施。SpaceX的軌道算力平台，等同為這些公司提供「非地面算力擴充選項」，未來可能形成混合雲（地面＋太空）模式，強化其長期競爭優勢。

在能源與基礎設施邏輯，SpaceX強調太空資料中心可透過太陽能持續供電，避免地面電網瓶頸。這呼應2026年AI產業最大課題：電力不足。當AI投資被專業機構預估仍有近3兆美元未來支出（至2028年），算力資源已成為戰略資產。因此誰掌握算力來源，誰就掌握AI時代主導權。

從投資脈絡來看，00971 ETF幾乎完整覆蓋這條價值鏈：

•NVIDIA：AI算力核心供應商（太空資料中心直接受惠）

•Microsoft / Amazon / Google：AI雲端需求端

•Broadcom / AMD：網通與運算補充

•Tesla：與SpaceX生態共享能源與系統資源

樓克望說明，SpaceX IPO不只是單一公司上市，而是重新定價AI基礎設施，這些優勢，使得SpaceX即使短期存在估值壓力，長期仍具備產業影響力與想像空間，而00971正是這個產業的核心代表ETF。

觀察美國龍頭股優勢，2026年的關鍵在於三點：

關鍵一：資本支出規模壓倒全球：四大科技巨頭AI投資預估到2030年將達5.3兆美元；

關鍵二：技術壟斷（GPU、雲端、軟體）：NVIDIA在AI晶片市場幾乎壟斷地位；

關鍵三：平台整合能力：從晶片→雲→應用形成閉環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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