006208敢降管理費規模很快破兆！郭哲榮喊話富邦高層：想升官、做forever就比0050更低

分析師郭哲榮在影音內容中針對台股大震盪與市值型ETF，包含元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦NASDAQ（00662）進行深度剖析。他強調，AI發展目前仍處於「基礎建設競賽」初期，資料中心、伺服器與晶圓廠擴產是未來數年的核心動能，不會用AI的人終將被市場淘汰，長線依舊看好AI科技股的爆發力。

針對市場關注明年SpaceX上市是否會對AI科技股產生資金排擠效應，郭哲榮點破「連SpaceX本質上也是AI股」，並不存在排擠問題。

他指出，若投資人想要參與美股科技龍頭或布局相關太空科技趨勢，台灣其實沒有純粹的SpaceX概念股，但富邦投信發行的00662是一個相當不錯且穩健的投資替代管道。

郭哲榮更透露，他過去曾向元大投信建議將0050金額變小或發行10元ETF，後來投信分拆，結果生意更好。而這次00662也正準備在7月29日進行分割，在分拆後更有利於資金靈活配置。

此外，郭哲榮在節目中特別秀出大圖，詳細比對了兩大台股老牌市值型ETF：0050及006208的費用率差異。

分析師郭哲榮展示0050與006208費用率比較，指出兩者規則相同，但0050因規模突破2兆元而適用更低級距。擷取／郭哲榮分析師 YT影音

他分析，0050與006208雖然適用完全相同的費率級距規則，但兩者的總費用率卻因「基金規模」大小而造就了實質差異。目前0050的基金規模已高達2兆103億元，而006208則為4,240億元。

根據兩者相同的經理費與保管費級距計算，0050因為規模突破1兆元大關，得以適用最低階的費率級距，使其經理費大幅降至0.072%、保管費降至0.027%，最終總費用率僅0.100%。

反觀006208因規模尚在千億至五千億元級距，經理費仍需0.112%、保管費0.030%，總費用率為0.142%，雙邊落差達0.042%。

郭哲榮以此向富邦投信的協理與總經理隔空喊話，直言「想升官、想做forever」，最直接的方式就是把管理費用降到比0050還要便宜。只要敢降價，006208的規模很快就會來到1兆元，這將是打破規模壁壘、吸引大量資金轉移的關鍵策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。