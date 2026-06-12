搶SpaceX掛牌同慶行情 00910第一金太空衛星漲逾10%

全球太空衛星股提前上演歡慶行情，迎接史上最大規模IPO ，SpaceX將自6月12日美股交易時間，市場資金提前卡位太空經濟板塊，全台唯一太空衛星主題型ETF第一金太空衛星（00910）開盤站回70元大漲逾10%，SpaceX掛牌熱，投資人可以挑選相關個股，或用ETF以更分散的投資工具掌握太空商機。

00910的成份股在過去兩周股價大幅震盪，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，成份股價漲多加上面臨SpaceX掛牌前資金磁吸效應，出現短期價格壓力，不過隨著掛牌日到來，投資者樂觀預期，SpaceX上市將成為整體產業估值評價重新調整的催化劑。

根據Bloomberg資料統計，00910多檔個股已在指標股掛牌前一日，6月11日重啟漲勢上演攻高慶祝行情，漲幅顯著個股如：全球尖塔（SPIR）大漲20.9%、衛星邏輯（SATL）上漲19.7%、衛星通訊（VSAT）上漲18.2%， 及螢火蟲太空（FLY）漲幅17.8%等。

SpaceX預計將於美股6月12日開盤正式掛牌交易，發行5.556億股，每股定價135美元，這次發行籌資約750億美元，公司估值可達1.8兆美元，市場估該IPO已獲得超過四倍發行量的認購需求。

法人分析，目前上市的太空衛星企業多爲中小市值公司，SpaceX高達1.8兆美元的估值，遠超當前任何一家上市太空公司，投資者提前布局同產業，以提前掌握整體產估值水漲船高的投資機會，SpaceX的成功上市有望吸引更多主流資金關注太空經濟賽道主題投資。

最新規模將挑戰百億規模，第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，挑選30檔太空衛星代表企業，每年2月、8月成份股調整，下次調整在8月份，SpacX是否納入成為關注焦點，目前主要投資四大主題包括：衛星設備與通訊服務、火箭製造與太空設施、核心零件及地面設備，及火箭發射與太空物等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。