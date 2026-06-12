00919換股「清倉」誰接走了？聯電賣壓解除 觸及漲停上月線

00919群益台灣精選高息在6月2日宣布成分股調整，持股18進18出，聯電名列刪除個股名單，58萬張持股遭到「清倉」，根據最新公告，00919目前僅剩 1張聯電，龐大賣壓解除，加上聯電ADR周四大漲9.42%，12日股價開高後衝達漲停137.5元，收復月線， 盤中漲幅逾9%。

聯電在6月1日盤中一度衝達155.5元，為1997年7月以來的新高價， 但隨後因00919調節持股，股價往下滑落，不過，同時間，外資則是持續大買聯電，呈現土洋對作格局，聯電股價一度下滑至116.5元，跌落5日線及月線之下。

外資昨日買超聯電50,122張，連九買，聯電ADR周四大漲9.42%，聯電早盤以134元開高後一度衝達漲停137.5元，盤中雖打開漲停但仍上漲逾9%。

聯電5月合併營收229.44億元，月增1.2%，年增17.7%；累計今年前5月合併營收1,066.46億元，年增9.05%。

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