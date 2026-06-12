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同欣電挾SpaceX題材漲停 4檔ETF同歡 00981A攻10日線最帶勁

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
馬斯克創辦的太空公司SpaceX 11日辦理IPO。（路透）
馬斯克創辦的太空公司SpaceX 11日辦理IPO。（路透）

全球首富馬斯克旗下SpaceX有望成為史上最大規模的IPO台股相關SpaceX概念股12日發威，尤以同欣電亮燈漲停最強；統計有4檔台股ETF持有同欣電，其中持股居冠的主動統一台股增長（00981A）最為受惠，股價一度飆漲5%，攻克10日線。

同欣電本身屬於高頻RF射頻模組與封測領域，在低軌衛星供應鏈中具備一定技術門檻。SpaceX於5月20日正式遞交S-1註冊文件，展開上市（IPO）的審查程序，主動統一台股增長(00981A)在5/21即進場建倉同欣電686張，波段以來已經吃到同欣電一波約26%的漲幅，12日同欣電漲停鎖死，00981A也跟著同歡。

其餘3檔持有同欣電的ETF還有，FT臺灣Smart(00905)投資61張，永豐臺灣加權(006204)、元大電子(0053)則是僅零星持有同欣電。

ETF投資專家表示，00981A除了同欣電，還持有台光電、華通、金像電、貿聯-KY等SpaceX概念股，涵蓋SpaceX衛星板材料、衛星與地面接收站HDI板、Starlink網路通訊設備與地面接收站的電源供應器、衛星發射載具所需的關鍵連接線材，基金經理人已提前卡位SpaceX龐大商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

同欣電 題材 台股 SpaceX IPO

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