快訊

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

聽新聞
0:00 / 0:00

下周65檔ETF除息大軍壓境！這檔殖利率近14％成焦點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖為ETF示意圖。圖／AI生成 毛綵楣
圖為ETF示意圖。圖／AI生成 毛綵楣

下周台股將迎來ETF除息熱潮，總計共有65檔ETF將進行除息。在此次除息名單中，國泰全球品牌50（00916）的配息表現最為亮眼，現金股利殖利率接近14％。由於配息極具吸引力，導致該檔ETF連日以來出現溢價狀況，國泰投信官方與不少輿論均已指出要注意溢價問題。不過，今日盤中官網顯示其溢價已大幅收斂至約0.33％，在該檔ETF本周下跌逾8％後，目前價格已經接近淨價的27.5元附近。

除了00916，下周還有多檔市場高度關注的ETF準備除息。這些標的雖不一定全數為主打高股息或分次配息的商品，單次配息率未必如00916般亮眼，但在市場上仍具備代表性，如中信綠能及電動車（00896）每單位配發1.25元，殖利率達4.5537％。

而市場震盪中，再次受到矚目的高股息ETF系列，包含大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919），每單位分別配發1.26元與1元，殖利率分別為4.1584％及3.3124％。

至於市場新寵的主動型ETF，包含主動第一金台股優（00994A）、主動復華金融股息（00998A）與主動統一台股增長（00981A）也將陸續除息，顯示台股商品日益多元。

法人提醒投資人，若想進場搭上這波配息列車，務必留意一項重要規則，必須在除息日前一天買進，才能具備參與配息的資格。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 ETF 除息

延伸閱讀

009803配息0.5元創新高！6月12最後買進日

公股券商嗅出風向變 最愛這十檔高息ETF資金避風港

00918狂配1.26元創歷史新高…暴力年化衝17％！單月績效兩成連主動式ETF都打敗

金融指數漲6.3% 高含「金」量 ETF 紅不讓 七檔持有金融股逾四成表現亮眼

相關新聞

正二「只怕盤整」不怕上漲或下跌？Ffaarr破迷思：大跌後大漲的耗損比小幅盤整還大且嚴重

正二ETF被認為「只怕盤整」，但實際上大跌後的回升耗損更為嚴重。下跌期間，正二的跌幅雖小於二倍指數，但長期持有希望漲回原點時，卻會面臨更多損失。專家提醒，持續上的波動和下跌都需謹慎面對，影響報酬率。

00918配1.26元奪冠！00919、00713、00915股價差不多…棒棒：配息CP值差很多

台股高股息除息季即將來臨，四檔基金配息CP值差異極大。大華優利高填息30（00918）CP值達4.16%，明顯高於其他檔次，顯示現金流潛力差異。投資人需把握除息時機，謹慎選擇參與。

專家估台股恐回測3萬6！股民興奮：重壓0050時機到

台股近期自高點急跌逾3000點，10日終場重挫1478.9點，收在43225.54點，成交量達1.32兆元。面對指數快速回檔，資深分析師杜金龍在節目中指出，台股可能正進入波浪理論中的第四波修正，短線修正恐尚未結束，第一道防線先看40000點，若跌破則觀察季線約38000點，極限回檔位置可能落在本波起漲區36000點。

姪子0050賺5成問「何時賣」？黃大米：都不要賣…老了、沒法工作退休時用的

黃大米勸導姪子和小幫手勿急著賣出台灣50（0050），強調這筆投資是為了未來退休生活。他分享自身投資經驗，感謝他人對自己的影響，希望回饋股市小白。姪子獲利五成，小幫手也跟隨購買台積電零股。

上周才破千億！00918規模正式超車00713…稀飯：驚人成長速晉升台股ETF規模第12名

大華優利高填息30（00918）基金規模截至6月11日已達1,083.34億元，成功超越元大台灣高息低波（00713），成為台股ETF第12名。近期配息公告後，00918吸引大量資金進駐，表現亮眼。

0050規模衝破2兆！台股大跌散戶逆勢集結…網嗨：「第四法人」嘎爆外資小兒

台股因美伊局勢回落，卻吸引散戶逆勢進場，0050累積淨申購金額達1,064億元，創歷史新高。散戶被譽為「第四法人」，其資金整合已成為台股的重要力量。報導指，0050的年化報酬率達15%，對長期投資者尤具吸引力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。