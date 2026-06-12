下周65檔ETF除息大軍壓境！這檔殖利率近14％成焦點

下周台股將迎來ETF除息熱潮，總計共有65檔ETF將進行除息。在此次除息名單中，國泰全球品牌50（00916）的配息表現最為亮眼，現金股利殖利率接近14％。由於配息極具吸引力，導致該檔ETF連日以來出現溢價狀況，國泰投信官方與不少輿論均已指出要注意溢價問題。不過，今日盤中官網顯示其溢價已大幅收斂至約0.33％，在該檔ETF本周下跌逾8％後，目前價格已經接近淨價的27.5元附近。

除了00916，下周還有多檔市場高度關注的ETF準備除息。這些標的雖不一定全數為主打高股息或分次配息的商品，單次配息率未必如00916般亮眼，但在市場上仍具備代表性，如中信綠能及電動車（00896）每單位配發1.25元，殖利率達4.5537％。

而市場震盪中，再次受到矚目的高股息ETF系列，包含大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919），每單位分別配發1.26元與1元，殖利率分別為4.1584％及3.3124％。

至於市場新寵的主動型ETF，包含主動第一金台股優（00994A）、主動復華金融股息（00998A）與主動統一台股增長（00981A）也將陸續除息，顯示台股商品日益多元。

法人提醒投資人，若想進場搭上這波配息列車，務必留意一項重要規則，必須在除息日前一天買進，才能具備參與配息的資格。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。