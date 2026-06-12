正二「只怕盤整」不怕上漲或下跌？Ffaarr破迷思：大跌後大漲的耗損比小幅盤整還大且嚴重

不知道為啥常常看到類似「正二不怕漲不怕跌，只怕盤整」這種認知。

盤整會有波動耗損很容易理解，上漲愈多愈平穩愈有利也很容易理解。

那下跌呢？

的確持續下跌的過程，正二的跌幅會小於二倍指數。 但問題是你想長期持有正二，難道會希望它一直跌漲不回來嗎？應該不會吧。

當下跌之後指數漲回來，大跌之後漲，它就是一個「很大的波動」了，就會有耗損了，怎會不怕跌，大跌之後大漲的耗損比小幅盤整還大多更嚴重。

當然這點可能不太直觀，怎麼跌的時候跌得少於兩倍，漲得時候漲得多於兩倍，一跌一漲就反而績效輸指數兩倍，但數學上的事實就是這樣。

如果不用數學解釋，更直觀的說法...

就是正二在下跌的時候會每天類似停損賣出一些，所以如果續跌就會跌得比較少，但反過來就是漲回來的那波也會因此少賺，指數回到原點不賺不賠的時候，正二就是少賺的會多於少賠的，這就是耗損的來源。

也因此進一步說，持續上漲的時候因為每天追漲加碼，所以賺得會比兩倍還多，但最終有利的前提是漲上去就不回來了，如果之後又下跌回到原點，下跌的過程就會損失更多，並且大於之前上漲多賺的，這也是耗損。

另外，我們都知道乘法的順序調換不會影響結果，正二的耗損也是，只要每天的漲跌幅是確定的，順序怎麼換結果都一樣。

漲漲漲跌跌跌 跌跌跌漲漲漲 漲跌漲漲跌跌 跌漲跌漲跌漲

得到的耗損都是幾乎一樣的。

當然像台股近年在一直破新高不回頭而且報酬率超高，正二的報酬就很容易超過兩倍，但絕不代表不怕跌，而是只要多一些下跌的日子和跌幅，就多一些耗損，也代表沒這些下跌你可以有更好的報酬。

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