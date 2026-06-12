台股報復反彈逾千點！台灣50正2、反1天量交戰 外資「這問題」成隱憂

台股在歷經連續兩日重挫後，今（12）日上演報復性反彈，指數大漲逾千點。然而，觀察盤面籌碼動向，市場多空分歧極度激烈，元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50反1（00632R）雙雙爆出逾十萬張天量。加上外資截至昨日於台指期淨空單留倉仍高達6.3萬口，仍是歷史高峰水位，顯示這波千點反彈背後，籌碼換手意味濃厚，多空激戰之下尚未形成單一方向共識。

今日ETF盤中成交量上，00631L一度大漲逾5％，成交量突破16.6萬張，高居台股成交量排行榜第二名；而00632R則下跌近3％，成交量也突破11.7萬張，位居第四名。

針對正向與反向ETF同步爆出大量，法人研判目前盤勢並非單純的「多軍大獲全勝」，而是呈現劇烈的震盪尋底特徵。就正2爆量逾16萬張來看，除了有大舉進場搶短的買盤外，亦有不少過去兩日逢低承接的資金，趁今日單日大漲逾5％順勢拔檔獲利了結。

另一方面，反1爆出逾11萬張大量，背後籌碼動向更為複雜。其中不僅包含前兩日跟風追空、今日見大盤強彈而被迫停損的賣壓；成交量大更意味著「有人賣就有人買」，顯示有另一批資金判斷此為「跌深後的技術性反彈」，選擇趁指數衝高逾千點之際，進場佈局反1進行避險或放空。

值得警惕的是，儘管今日現貨市場多頭強勢反撲，但期貨市場的籌碼面仍烏雲密布。外資截至昨日在台指期的淨空單水位高達6.3萬口，在如此龐大的空單壓頂下，今日現貨大漲，法人建議觀察外資在期貨市場順勢回補平倉，抑或是趁高檔繼續加碼空單，可能影響台股後市走勢。

不過，受美股昨日反彈激勵，台指期夜盤昨也大漲，永豐期貨表示外資在夜盤的空單水位有回落至近期的平均水位，市場避險情緒確有降溫；在籌碼劇烈換手與外資期貨空單未明顯消退的背景下，台股短線仍處於高波動的震盪格局，投資人宜嚴控資金水位，後市仍需密切觀察外資在期、現貨市場的後續動向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。