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00941、00954盤中創歷史新高！美股設備大廠領頭強彈…海外半導體ETF今掀補漲潮

聯合新聞網／ 綜合報導
這波強彈力道今日也遞延至台股掛牌的海外半導體ETF，包括00941、00954與00951盤中同步寫下歷史新高，顯示具備AI基本面的上游供應鏈仍是多頭重振旗鼓的領頭羊。中央社
這波強彈力道今日也遞延至台股掛牌的海外半導體ETF，包括00941、00954與00951盤中同步寫下歷史新高，顯示具備AI基本面的上游供應鏈仍是多頭重振旗鼓的領頭羊。中央社

美伊可望停戰，加上市場已消化前一天CPI年增率破4%的利空，加上應材將2026年半導體設備成長展望上調至30%以上，費城半導體指數強勢反彈、11日大漲約7.9%，市場信心快速回溫，帶動AI半導體族群全面轉強。

昨晚美股表現最亮眼的，不是終端晶片設計公司，而是站在半導體供應鏈更前端、可直接受惠資本支出擴張的設備與材料龍頭。其中應用材料（Applied Materials）單日上漲11.19%，科林研發（Lam Research）大漲12.65%，科磊（KLA）也勁揚12.92%，三家公司股價同步大漲，反映投資人重新押注晶圓廠擴產、先進製程升級與AI伺服器帶來的設備需求。

半導體上游材料廠的好表現，也激勵今（12）日台股掛牌的海外半導體ETF。其中，中信上游半導體（00941）上漲逾5%，中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）漲幅皆逾6%，盤中同步創掛牌以來新高，顯示台股雖歷經驚滔駭浪的一週，具基本面的AI半導體題材，仍是激勵多頭重振旗鼓的領頭羊。

00941經理人葉松炫表示，此波反彈關鍵在於AI基本面再度獲得驗證，強勁的 AI 需求推動了半導體設備市場的成長，與IC設計或終端應用相比，上游供應鏈屬於AI投資循環的「起點」，只要資料中心建設需求持續擴大，設備與材料廠將優先受惠，也因此成為本波反彈最具爆發力的族群。以00941為例，聚焦全球半導體設備與材料龍頭，涵蓋應用材料、科林研發、科磊以及艾司摩爾與東京威力科創等關鍵企業，直接掌握AI資料中心擴建與先進製程升級趨勢。

00954經理人許家瑜表示，近日愛得萬測試社長津久井在訪談中指出，半導體的進化才剛開始加速，未來AI應用只會越來越普及，晶片多樣性與測試需求只增不減。日本半導體設備產業在AI算力需求急速擴張下，佔據有利地位，長線展望依舊樂觀。

葉松炫強調，AI發展仍在「基礎建設競賽」階段，資料中心、伺服器與晶圓廠擴產將成為未來數年最重要成長動能，投資人若看好AI長線發展，除關注核心晶片公司外，更可透過00941、00954這類聚焦半導體上游的海外ETF，掌握整體供應鏈最具確定性的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00941中信上游半導體 00954中信日本半導體 AI ETF

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