00918配1.26元奪冠！00919、00713、00915股價差不多…棒棒：配息CP值差很多

股價差不多，怎麼配息CP值差這麼多？

6月「高股息死亡之組」的除息秀馬上就要陸續登場了！相信這4檔前些日子公告時，很多投資人都在算殖利率，準備安排年中的現金流。

但如果你仔細把 「6/11 的收盤價（每股成本）」 跟 「這次配息金額」 擺在一起交叉比對，會發現一個驚人的現象：

「明明大家股價都站在30元附近，但單次的實質配息率（CP值）竟然可以差到將近 3 倍！」

我們直接用 6/11 的數據來算給你看：

大華優利高填息30（00918）

股價：30.3元；本次配息：1.26元 單次CP值：4.16%

群益台灣精選高息（00919）

股價：30.19元；本次配息：1元 單次CP值：3.31%

元大台灣高息低波（00713）

股價：59.2元；本次配息：1元 單次CP值：1.69%

凱基優選高股息30（00915）

股價：30.2元；本次配息：0.45 元 單次CP值：1.49%

二大策略思考點

1.不要有「低價＝便宜」的迷思

00918、00919、00915 股價都在30元上下，但配出來的內涵完全不同。如果你短線上的核心目標是「追求這季開牌的現金流最大化」，那資金往哪裡去，數字已經說得很清楚。

2.配得高，也要填得快

高殖利率固然吸睛，但「配得下來、填得上去」才是真賺。6月剛好是台股除權息旺季，加上很多高股息 ETF 正在進行成分股審查與大換股。

換股後能不能維持高殖利率的「續航力」，以及各家帳戶裡的家底夠不夠厚，才是接下來下半年的觀察重點！

最後買進日小筆記

00915、00919： 最晚要在 6/15 (一) 買進，6/16 除息。 00918： 最晚要在 6/17 (三) 買進，6/18 除息。 00713： 最晚要在 6/18 (四) 買進，6/22 除息。

這四檔高股息，你這次準備參與哪幾檔的除息？

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。