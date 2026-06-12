聽新聞
0:00 / 0:00
00918配1.26元奪冠！00919、00713、00915股價差不多…棒棒：配息CP值差很多
股價差不多，怎麼配息CP值差這麼多？
6月「高股息死亡之組」的除息秀馬上就要陸續登場了！相信這4檔前些日子公告時，很多投資人都在算殖利率，準備安排年中的現金流。
但如果你仔細把 「6/11 的收盤價（每股成本）」 跟 「這次配息金額」 擺在一起交叉比對，會發現一個驚人的現象：
「明明大家股價都站在30元附近，但單次的實質配息率（CP值）竟然可以差到將近 3 倍！」
我們直接用 6/11 的數據來算給你看：
大華優利高填息30（00918）
股價：30.3元；本次配息：1.26元
單次CP值：4.16%
群益台灣精選高息（00919）
股價：30.19元；本次配息：1元
單次CP值：3.31%
元大台灣高息低波（00713）
股價：59.2元；本次配息：1元
單次CP值：1.69%
凱基優選高股息30（00915）
股價：30.2元；本次配息：0.45 元
單次CP值：1.49%
二大策略思考點
1.不要有「低價＝便宜」的迷思
00918、00919、00915 股價都在30元上下，但配出來的內涵完全不同。如果你短線上的核心目標是「追求這季開牌的現金流最大化」，那資金往哪裡去，數字已經說得很清楚。
2.配得高，也要填得快
高殖利率固然吸睛，但「配得下來、填得上去」才是真賺。6月剛好是台股除權息旺季，加上很多高股息 ETF 正在進行成分股審查與大換股。
換股後能不能維持高殖利率的「續航力」，以及各家帳戶裡的家底夠不夠厚，才是接下來下半年的觀察重點！
最後買進日小筆記
00915、00919： 最晚要在 6/15 (一) 買進，6/16 除息。
00918： 最晚要在 6/17 (三) 買進，6/18 除息。
00713： 最晚要在 6/18 (四) 買進，6/22 除息。
這四檔高股息，你這次準備參與哪幾檔的除息？
◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。