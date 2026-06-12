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台股震盪千點成常態！經理人點「基本面無虞」：逢低可布局00400A大大受惠SpaceX

聯合新聞網／ 綜合報導
00400A基金經理人梁恩溢看好台股後勢。中央社
00400A基金經理人梁恩溢看好台股後勢。中央社

台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情彷彿大洗三溫暖。

國泰投信指出，當前國際地緣政治局勢尚未明朗，加上美國10日公布5月份消費者物價指數年增4.2%創近3年來新高，致使市場不確定性偏高。

現階段布局不宜過度激進，建議投資人採取分批進場持續累積投資部位，逢低時可適當加碼布局，並善用具備靈活調整優勢的主動式ETF，由專業投資團隊依據產業趨勢與企業基本面動態配置，在控管風險之餘，有望提前洞察反攻訊號，持續捕捉台股長線成長商機。

主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢表示，觀察近期美股科技板塊劇烈震盪，短期確實容易加劇台股加權指數的波動幅度與不確定性。

然而，回歸基本面觀察，5月台灣大型上市公司的營收表現依舊亮眼，AI基礎建設不論是在上游晶片設計、晶圓代工、高階封裝測試，到散熱與電源供應器等，實質需求依然強勁，產業結構性成長動能並未改變。

在基本面穩健的前提下，台股第四季傳統旺季的行情依舊值得期待。

梁恩溢補充，根據財政部最新公布的5月出口數據，強勁的外貿動能不僅奠定了台灣從傳統半導體供應鏈，躍升全球AI基礎建設供應核心的戰略地位，成為未來全球算力發展的關鍵。

且台股長期深度參與美國創新科技發展，在美國政府最新發布的國家安全戰略中，台灣便與日本、韓國等科技重鎮，一同被定義為主要供應鏈盟友。

正因台灣擁有全球最完整的AI產業鏈，掌握不可或缺的硬體與半導體核心技術，促使台美兩地股市連動性極高。若此時因籌碼整理而出現回檔，反而提供台股長線極佳的逢低布局契機，投資人毋須過度擔憂。

梁恩溢更指出，市場史上最大IPO案之一的SpaceX預計將於明（12）日正式掛牌那斯達克交易所，勢必引發全球科技市場關注。

SpaceX旗艦業務涵蓋火箭發射、衛星網路「星鏈（Starlink）」與人工智慧（SpaceXAI）三大核心版圖，背後供應鏈亦能窺見台廠身影，包括護國神山台積電、聯發科、台達電、台光電、奇鋐、廣達、台燿皆有望受惠，透過00400A投資人可一檔布局上述台廠企業成長機會。

此外，目前00400A前十大持股皆為AI類股，從原物料到周邊產業鏈皆囊括其中，面對百家爭鳴的科技創新浪潮，預估產業與金融市場輪動將更加快速，選股難度也同步提升，投資人可透過兼具成長與靈活配置的00400A，結合基金月配息機制，精準捕捉市場最新的前瞻趨勢之餘，亦提供有追逐現金流需求的投資人更多選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息 台股

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