姪子0050賺5成問「何時賣」？黃大米：都不要賣…老了、沒法工作退休時用的

身教的影響真的很大。我在之前請我的姪子跟小幫手，每個月定期定額元大台灣50（0050），一個月扣四千。

因為購買的時間不同，姪子比較久，因此獲利大概在五成，小幫手在兩成多。對於他們很聽話、很相信我，我感到很欣慰。

他們問我，何時可以賣掉？

我說，都不要賣，因為這筆錢不是拿來現在用的，是我擔心有一天你們老了、沒辦法工作，等到這一天來臨時，你再賣掉手上的0050，就可以有一筆錢。 你存的0050是為了養老跟退休用的，你們現在還年輕，就都不要賣掉喔。

兩個人都很認同的點點頭。

此時，小幫手開心的說，我有買了三股的台積電（2330）零股喔！

我聽到笑出來，我想她一定也是因為跟著我工作，看我每天在跟粉絲鼓吹買零股，才跟著這麼做。

我深深覺得，這輩子你把自己放在怎樣的環境、碰到怎樣的人，會影響你很深很巨大。我真的也很感謝當初在我對股票非常懷疑且不信任時，同學與朋友願意打開自己的證券戶APP讓我去看獲利，讓我因此有信心去開戶，真的很感謝！

也因為自已受惠於別人的善意，因此覺得也要回饋給股市小白。如果你跟我以前一樣，連開戶都不會，真的可以點連結，聽一下我改變的始末，以及學習怎樣開戶。

感謝所有人給予我的幫助與善意，我要繼續回饋給其他人

◎感謝 黃大米 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。