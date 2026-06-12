快訊

世足賽／從顱骨骨折瀕死到抗命頭錘破網 墨西哥希門尼斯首球淚獻亡父

憑證將過期變「買斷版末日」！微軟Office 2019 for Mac下個月變「唯讀模式」

桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人...肇事男也不治 檢警今勘驗

聽新聞
0:00 / 0:00

台股昨盤中慘摔1200點！00981D展現防禦力逆勢走強…主動債券靠這優勢成避風港

聯合新聞網／ 綜合報導
受美國CPI年增率回升至4.2%及地緣政治等利空干擾，台股一度盤中重挫1200點，但中信主動非投等債（00981D）因具備較高票息收益緩衝與主動管理優勢，表現相對抗跌並逆勢走強。中央社
受美國CPI年增率回升至4.2%及地緣政治等利空干擾，台股一度盤中重挫1200點，但中信主動非投等債（00981D）因具備較高票息收益緩衝與主動管理優勢，表現相對抗跌並逆勢走強。中央社

美國最新就業數據優於預期，加上美伊戰爭延宕導致油價難以回落，日前美國公布CPI年增率更回到4.2%的高點，壓抑美股回檔，漲多的科技股成重災區。法人表示，在經濟數據未明顯轉弱、通膨仍具黏性的環境下，聯準會政策路徑短期難以快速轉向寬鬆，市場甚至不排除年內仍有升息可能，使利率高檔停留時間延長的機率上升，非投資等級債憑藉較高票息優勢與信用利差修復空間，有望持續吸引避險資金青睞。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，隨著FOMC會議即將登場，市場將持續關注聯準會對利率與通膨的最新指引，惟在政策不確定性升溫及資金面偏緊影響下，債市買盤轉趨保守，短線殖利率仍有上行空間，整體金融市場預期延續震盪格局。近期台股亦受到地緣政治與通膨疑慮干擾，自高檔大幅回檔，盤勢波動加劇，使資產配置更顯重要。

在此環境下，具備收益支撐的債券資產相對展現抗震優勢。陳昱彰分析，非投資等級債因擁有較高票息收入，在利率維持高檔期間，可提供較佳的收益緩衝，同時企業基本面仍穩健，違約風險未見明顯升溫，使信用利差具備持續修復空間，有助提升整體投資報酬表現。

以中信主動非投等債（00981D）為例，採取主動選債策略，聚焦成熟市場優質非投資等級債，並透過動態調整產業與信用配置，在市場波動時兼顧風險控管與收益機會。台股昨日受多重利空影響，盤中一度重挫1200點，但00981D表現相對抗跌，在台股盤中大幅修正之際仍展現逆勢走強態勢，凸顯其資產配置中的防禦功能。

此外，00981D日前公告最新配息，每單位擬配發0.07元，換算年化配息率仍維持8%以上水準。法人認為，在當前利率高檔且市場波動加劇的情境下，投資人對穩定現金流的需求提升，具備「抗震＋收益」雙重特性的產品，更有機會成為資金停泊的重要選項。

陳昱彰指出，未來在利率政策仍偏審慎、資金環境分化的背景下，市場投資將由過去著重資本利得，逐步轉向重視收益來源，非投資等級債憑藉較高票息優勢與信用利差修復空間，有望持續吸引資金青睞。00981D透過主動式管理機制，可靈活因應市場變化，力求在控制波動的同時提升收益潛力，適合作為投資組合中兼顧防禦與收益的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981D主動中信非投等債 ETF 聯準會 通膨 美伊戰爭

延伸閱讀

46552已是高點？杜金龍預言大盤修正恐探3萬6…周一暴跌靠「一神準口訣」抄底台積電

謝金河喊「回檔是機會」反引恐慌！股民一面倒喊完蛋：東方神秘力量發功了

0050規模衝破2兆！台股大跌散戶逆勢集結…網嗨：「第四法人」嘎爆外資小兒

上周才破千億！00918規模正式超車00713…稀飯：驚人成長速晉升台股ETF規模第12名

相關新聞

姪子0050賺5成問「何時賣」？黃大米：都不要賣…老了、沒法工作退休時用的

黃大米勸導姪子和小幫手勿急著賣出台灣50（0050），強調這筆投資是為了未來退休生活。他分享自身投資經驗，感謝他人對自己的影響，希望回饋股市小白。姪子獲利五成，小幫手也跟隨購買台積電零股。

上周才破千億！00918規模正式超車00713…稀飯：驚人成長速晉升台股ETF規模第12名

大華優利高填息30（00918）基金規模截至6月11日已達1,083.34億元，成功超越元大台灣高息低波（00713），成為台股ETF第12名。近期配息公告後，00918吸引大量資金進駐，表現亮眼。

0050規模衝破2兆！台股大跌散戶逆勢集結…網嗨：「第四法人」嘎爆外資小兒

台股因美伊局勢回落，卻吸引散戶逆勢進場，0050累積淨申購金額達1,064億元，創歷史新高。散戶被譽為「第四法人」，其資金整合已成為台股的重要力量。報導指，0050的年化報酬率達15%，對長期投資者尤具吸引力。

台股昨盤中慘摔1200點！00981D展現防禦力逆勢走強…主動債券靠這優勢成避風港

美國最新CPI年增率回升至4.2%，加上就業數據優於預期，非投資等級債00981D成為避險資金新選擇，具有抗震及收益特性。經理人稱市場關注聯準會政策，短期內高利率可能延長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。