上周才破千億！00918規模正式超車00713…稀飯：驚人成長速晉升台股ETF規模第12名

大華優利高填息30（00918）規模再創里程碑

截至6/10，00918基金規模來到1,051.81 億元，正式超越元大台灣高息低波（00713）的1,050.98 億元，成為台股ETF規模第 12 名。而11日規模再進一步成長至1,083.34 億元，單日增加31.53億元。

重點00918上周（6/2）規模才剛突破千億元大關，本周便再度完成超車00713的目標，規模成長速度相當驚人。

我也整理了00918自掛牌以來的規模變化，可以發現每當公告較高的配息金額後，規模通常都會出現明顯增長，顯示不少投資人相當重視其的配息表現，也願意用資金投下支持票。

以今年為例，00918在5月底的規模約為889.58億元，隨著公告每單位配發 1.26 元、創下成立以來新高後，短短兩個交易日便突破千億元大關，如今規模已來到1,051.81億元，短短不到兩周增加約162.23億元，成長幅度約18.2%。

再往前回顧，去年11月底00918公告每單位配發0.84 元、刷新當時配息紀錄後，也吸引大量資金湧入，基金規模從451.84億元一路成長至 12 月底的644.03億元，短短一個月增加192.19億元，增幅高達42.5%。

從這些數據來看，00918近一年確實繳出相當亮眼的吸金成績單，不但規模成功站上千億元大關，如今更正式超車00713，成為台股ETF規模第 12 名。

接下來就看6/16公布的第二階段配息資訊，是否能再為它帶來新一波資金進駐。另外，屆時也會揭露本次股利組成內容，以及持有幾張可能被課徵補充保費。我也會再整理成一篇貼文，提供給大家參考！

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