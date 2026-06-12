0050規模衝破2兆！台股大跌散戶逆勢集結…網嗨：「第四法人」嘎爆外資小兒

美伊局勢升溫導致台股從高檔回落，卻也促使散戶資金逆勢集結，大舉進場低接。根據統計，在6/3至6/9這5個交易日內，元大台灣50（0050）累積淨申購金額高達1,064億元，寫下歷史新高紀錄。這股散戶挺台股的強勁現象，讓網友紛紛發文驚嘆「散戶軋外資力道不容小覷」、「第四法人集結，嘎爆外資小兒」。

被稱為「第四法人」的散戶動能引發PTT《Stock》板熱烈討論，不少網友留言盛讚「散戶團結，無懼外資」、「0050規模已2兆，果然台股看內資」，許多股民的投資心法更轉變為「看到大跌都無腦買進」、「忙半天沒贏0050我就加入了」，顯示出指數化投資已蛻變為全新的全民運動。

法人指出，過去散戶資金大多分散在個股中且進出時間點各異，導致整體力量無法凝聚...從0050等ETF成為投資顯學後，成功將散戶資金高度整合，不僅每月定期定額投入0050的資金約達百億元，每逢大跌時的加碼力道更提升至千億元等級。

加上這類資金主要集中在權值股且多以長期配置為主，這股「第四法人」的資金動能，已成為台股不可忽視的關鍵力量。

大盤步入高檔震盪，具備長線成長及分散風險優勢的市值型ETF，便成為投資人逢低卡位的首選。統計今年以來截至6/10，0050的含息報酬率高達53.6%，而主打雙倍報酬的元大台灣50正2（00631L）漲幅更來到102%。被動投資指數能有效規避選股錯誤的風險，讓這兩檔市值標雙雙成為資金追逐的焦點。

0050自成立以來的累積報酬率已突破2,100%，換算下來年化報酬率約為15%，相當於資產每5年就能翻倍。對於不擅長挑選個股、但想參與大企業長期成長紅利的投資人來說，具有強大的吸引力。

此外，金管會日前放寬規定，將國內股票型基金與主動式ETF的單一持股上限從10%拉高至25%，資金持續朝大型企業靠攏趨勢下，0050與00631L等市值型相關產品，未來的受惠程度可望持續放大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。