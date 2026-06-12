高息、市值型ETF 人氣旺

受到美國經濟數據牽動，近日全球股市上沖下洗。法人分析，最新非農就業數據優於預期，反映出美國經濟仍具韌性，從基本面觀察，AI產業動能並未出現改變。值此金融市場高檔震盪之際，不少投資人透過定期定額分散進場成本，統計5月最受定期定額投資人青睞的ETF，以市值型、高息型為主。

根據統計，5月最受定期定額投資人青睞的十檔ETF分別是元大台灣50（0050）、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、主動統一台股增長、群益台灣精選高息、富邦科技、凱基台灣TOP50、元大台灣高息低波，及國泰台灣科技龍頭。除了許多投資人早已熟悉的老面孔外，主動統一台股增長與凱基台灣TOP50則以超過四成的增幅，成為主、被動ETF定期定額戶數躍升幅度最多的黑馬。

法人分析，ETF已成為國人重要的理財工具之一，全民投資的浪潮儼然成形，投資人更傾向利用指數化或一籃子工具、而不是追逐單一個股來參與市場，並且透過定期定額持續投入，以追求完整參與市場的機會。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，台灣受惠於 AI 供應鏈需求強勁，主計總處於5月29日將今年GDP年增率預估上修至9.6%，4 月出口與外銷訂單分別年增39.0%與48.1%，台廠AI供應鏈占有優勢，市場持續偏多看好台股後市。

惟高檔震盪、短期修正在所難免，建議投資人趁機重新檢視投資組合汰弱留強，並透過定期定額方式分批布局掌握台股向上趨勢。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，受惠於AI趨勢帶動出口成長，也顯示台灣實質經濟成長，足以支撐今年台股漲幅，因此近期台股修正應屬短期獲利了結賣壓。

觀察短期油價上漲並未傳導到企業成本大幅上升，且AI先進製程與半導體長線需求未消失。預期在AI資本支出、企業獲利雙重上修動能的加持下，台股中長線多頭趨勢不變，其中半導體族群更是AI商機的發展核心，投資人可留意相關類股的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。