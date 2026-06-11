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五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除
規模突破5,000億元大關的台股ETF巨獸——群益台灣精選高息（00919），日前啟動今年上半年換股調整，上演「18進18出」大戲。其中，聯電（2303）的「清倉式」操作目前賣到只剩下1張。隨著投信最新公告出爐，這場讓85萬名股東心情如洗三溫暖的賣壓震撼，終於宣告結束。
根據群益投信官網揭露資訊，00919調整後的持股清單中，帳上聯電持股已僅剩1張。回顧本月初，00919公告執行換股計畫時，帳上聯電持有張數高達58萬餘張，市場當時就預料將掀起巨量賣壓。
值得注意的是，受此籌碼面利空衝擊，聯電股價自波段高點155元一路疲軟，盤中甚至一度下探至120元下方，短線股價大幅修正。事實上，由於00919基金規模龐大，每年兩次換股的動向動見觀瞻，在買進或賣出的調整下，成為市場觀察個股籌碼變化的風向球。如今隨著聯電持股幾近全數出清，後續賣壓壓力應可順利解除。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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