市場震盪下收益需求爆發 貝萊德00985D首配登場

金融市場近期劇烈震盪，美股上周五（5日）重挫，主因強勁就業數據提高升息預期、帶動美債殖利率飆升，高估值科技股首當其衝，亞股也同步出現修正。貝萊德投信表示，此波行情反映利率預期快速轉向下的資產重新定價，也使市場焦點由資本利得轉向收益累積，帶動穩定現金流需求升溫，收益型配置亦受關注。在此背景下，00985D將迎來掛牌後首次配息6月15日為最後買進日，6月16日除息，7月14日預計發放。

在利率走勢反覆、升息時點仍具不確定性的環境下，固定收益投資的配置重點正逐步轉變。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）基金經理人游忠憲表示，過去投資人多透過承擔信用風險來提升收益，但在當前市場環境下，波動本身也可成為收益來源之一。

游忠憲指出，在不確定性仍高的市場中，波動不僅是風險，更可透過策略運用轉化為收益來源。相較股票具有較大的資本利得空間，債券本身價格波動相對有限，因此透過選擇權策略所獲得的權利金收入，可視為將原本有限的上檔空間轉化為額外收益，為投資組合增添收益來源。

根據彭博資料，截至2026年6月5日，美國投資等級公司債年化收益率約為5.26%，而賣出公債期貨選擇權的權利金年化收益率則高達8.84%，若在投資組合中配置約20%的選擇權策略，整體年化收益率可望提升至約7.03%，接近非投資等級債約7.19%水準，顯示投等債不必只侷限於「低收益、防守型」定位，收益來源不一定要來自較低評級，也可靈活運用市場波動來實現。

貝萊德投信表示，在當前市場環境下，投資人對穩定現金流與收益來源分散的需求持續提升。00985D以投資等級債為核心，並透過收益策略增加權利金收入來源，使投資組合收益來源更為多元，降低對單一市場因素的依賴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。