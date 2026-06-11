搶走台積電成交值王位 國巨935億爆量奪冠！3大主動式ETF人氣火熱
台股11日在高檔震盪中維持巨量換手格局，集中市場指數起伏加劇，但資金流向出現重組。從成交值與成交量排行榜觀察，電子權值股、零組件與ETF同步放大交易規模。
其中，最受市場關注的變化，出現在成交值排行。國巨（2327）以935.43億元成交值強勢躍升第一，超越台積電（2330）的778.71億元。國巨11日盤中最低761元、最高861元，終場上漲2.81%、收842元，震幅達12.21%，也成為盤面最具資金集中度的焦點股。台積電則維持平盤表現，但成交值仍居高水準，顯示權值核心仍具主導地位，但資金集中程度相對分散。
聯發科（2454）成交值達619.3億元排名第三，股價下跌1.68%，短線漲多壓力持續消化中。聯電（2303）與華邦電（2344）分別以424.13億元與367.45億元進入前段班，記憶體與成熟製程族群同步維持高交易熱度。南亞科（2408）、台達電（2308）、華通（2313）及臻鼎-KY（4958）亦進入成交值前十，顯示電子供應鏈多點開花，資金並未集中單一族群。
成交量方面，ETF人氣不墜，前十名中占7位。其中主動統一升級50（00403A）以76.5萬張居冠，主動統一台股增長（00981A）與主動富邦台灣龍耀（00405A）分居二、三名，主動式ETF持續吸引短線資金參與。
同時，槓桿與反向ETF亦同步放量，元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50反1（00632R）雙雙進入成交量前段班，呈現多空並行操作結構，顯示市場對後市看法分歧加劇，短線交易比重明顯升高。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。