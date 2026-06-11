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非投等債抗震…這檔主動非投等債ETF逆勢上揚 年化配息率逾8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美國最新就業數據優於預期，加上美伊戰爭延宕導致油價難以回落，美國公布CPI年增率更回到4.2%的高點，壓抑美股回檔，漲多的科技股成重災區。 示意圖／AI生成
美國最新就業數據優於預期，加上美伊戰爭延宕導致油價難以回落，美國公布CPI年增率更回到4.2%的高點，壓抑美股回檔，漲多的科技股成重災區。 示意圖／AI生成

美國最新就業數據優於預期，加上美伊戰爭延宕導致油價難以回落，美國公布CPI年增率更回到4.2%的高點，壓抑美股回檔，漲多的科技股成重災區。法人表示，在經濟數據未明顯轉弱、通膨仍具黏性的環境下，聯準會政策路徑短期難以快速轉向寬鬆，市場甚至不排除年內仍有升息可能，使利率高檔停留時間延長的機率上升，非投資等級債憑藉較高票息優勢與信用利差修復空間，有望持續吸引避險資金青睞。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，隨著FOMC會議即將登場，市場將持續關注聯準會對利率與通膨的最新指引，惟在政策不確定性升溫及資金面偏緊影響下，債市買盤轉趨保守，短線殖利率仍有上行空間，整體金融市場預期延續震盪格局。近期台股亦受到地緣政治與通膨疑慮干擾，自高檔大幅回檔，盤勢波動加劇，使資產配置更顯重要。

在此環境下，具備收益支撐的債券資產相對展現抗震優勢。陳昱彰分析，非投資等級債因擁有較高票息收入，在利率維持高檔期間，可提供較佳的收益緩衝，同時企業基本面仍穩健，違約風險未見明顯升溫，使信用利差具備持續修復空間，有助提升整體投資報酬表現。

以中信主動非投等債為例，採取主動選債策略，聚焦成熟市場優質非投資等級債，並透過動態調整產業與信用配置，在市場波動時兼顧風險控管與收益機會。台股11日受多重利空影響，盤中一度重挫逾1,200點，但00981D表現相對抗跌，在台股盤中大幅修正之際仍展現逆勢走強態勢，凸顯其資產配置中的防禦功能。

此外，00981D日前公告最新配息，每單位擬配發0.07元，換算年化配息率仍維持8%以上水準。法人認為，在當前利率高檔且市場波動加劇的情境下，投資人對穩定現金流的需求提升，具備「抗震＋收益」雙重特性的產品，更有機會成為資金停泊的重要選項。

陳昱彰指出，未來在利率政策仍偏審慎、資金環境分化的背景下，市場投資將由過去著重資本利得，逐步轉向重視收益來源，非投資等級債憑藉較高票息優勢與信用利差修復空間，有望持續吸引資金青睞。00981D透過主動式管理機制，可靈活因應市場變化，力求在控制波動的同時提升收益潛力，適合作為投資組合中兼顧防禦與收益的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 通膨 美股 美伊戰爭 美國 CPI ETF

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