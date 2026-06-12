專家估台股恐回測3萬6！股民興奮：重壓0050時機到

台股近期自高點急跌逾3000點，10日終場重挫1478.9點，收在43225.54點，成交量達1.32兆元。面對指數快速回檔，資深分析師杜金龍在節目中指出，台股可能正進入波浪理論中的第四波修正，短線修正恐尚未結束，第一道防線先看40000點，若跌破則觀察季線約38000點，極限回檔位置可能落在本波起漲區36000點。

根據媒體報導指出，杜金龍認為，目前台股仍屬於主升段後的修正，並非長期多頭結束。他預估本波修正幅度可能達4000至6000點，若依常見0.382回檔幅度計算，指數甚至可能回測36000點。不過他仍看好整理後的後續行情，認為明年5月前台股仍有機會迎來末升段，高點上看47000至53000點。至於台積電，他估算合理價值約2000元，2135元則是強力支撐與黃金加碼點。

一名網友在PTT分享新聞後也提出疑問，台股連日出現早盤重挫、夜盤續跌的情況，是否真可能一路回測36000點，甚至跌得更深。由於近期多方信心明顯動搖，這篇文章迅速引發PTT股板熱烈討論。

不少網友對36000點說法感到緊張，有人直言「我先跑了」、「快逃啊」、「台積2000再買收到」，也有人認為若真的跌到36000點，將是重壓0050或台積電的好機會。不少留言把36000點視為心理關卡，認為這大約等同回檔兩成，若能止穩仍可能只是多頭中的健康修正。

不過，更多網友對波浪理論抱持懷疑態度。有人批評「所有波浪理論都是事後論」、「把投資當迷信」、「用波浪跟玄學在摸就是瞎猜」，認為市場漲跌往往是資金與籌碼決定，事後再套用技術理論並無太大參考價值。也有人質疑，若專家先前沒有準確預測台股衝上46000點，現在才回頭推算支撐位置，難免有馬後炮之嫌。

另一派網友則認為市場對「崩盤」兩字反應過度。部分留言指出，台股今年以來累計漲幅仍大，從高點回落3000點只是高檔震盪，「跌3000點算崩？」、「四萬多叫崩？」、「才跌個3000點反應像跌三萬一樣」。也有人認為，若後續企業獲利與AI需求未明顯轉弱，急跌反而可能成為長線投資人分批布局的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。