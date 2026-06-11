聯準會升息預期重燃黃金承壓大跌 反向黃金ETF逆勢上揚

國際金價近期遭遇強烈拋售賣壓，跌破每盎司4,200美元大關，抹平今年以來所有漲幅。黃金市場的疲軟，帶動反向商品逆勢衝高。期元大S&P黃金反1（00674R）今日盤中展現抗跌氣勢，逆勢上漲2.37％至30.24元，主要由三大因素帶動。

該檔ETF今年歷經1:5的反分割作業，若以還原收盤價計算，目前已相當接近上方年線的30.98元，技術面逐漸走出偏空趨勢，反映出市場對黃金後市的謹慎態度。

法人指出，近期黃金價格面臨多重利空交織，導致走勢強烈承壓，主要核心原因有三：一、非農數據強勁，降息夢碎轉升息：美國最新公布的5月非農就業人數大幅高於市場預期（淨增17.2萬人，高於預期的8.5萬人），顯示勞動力市場極具韌性。

二、通膨陰霾揮之不去，升息機率飆破七成：受中東局勢動盪與能源價格上漲影響，美國4月CPI年增率衝上3.8％，市場預期5月通膨恐進一步加速。在「經濟強勁、通膨黏著」的背景下，聯準會（Fed）的劇本從降息直接翻轉為升息。CME FedWatch工具顯示，市場預期聯準會年底前升息的機率已急遽攀升至近七成。

三、持金機會成本大增：隨著升息預期升溫，美債殖利率與美元指數同步走強。黃金作為不孳息的資產，在高利率環境下的吸引力大幅下降，促使資金由黃金等避險資產集體退潮。

雖然中東地緣政治仍有摩擦，但聯準會強硬的貨幣政策預期成為壓垮金價的主因。短線上黃金仍將在強勢美元與高利率的夾擊下持續修正，這也為反向黃金ETF提供了大展身手的波段操作機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。