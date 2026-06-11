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中信00406A 今掛牌 成交量逾10萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託投信推出的主動中信台灣收益ETF（00406A）以主動式操作結合掩護性買權（CoveredCall）策略，11日正式掛牌上市，提供投資人「追成長、抗波動」，強化投資組合防禦力的優質選項。盤中成交量突破10萬張。

今年加權指數一度突破46,000點，隨後因投資人憂心美國聯準會恐提前升息，漲多的科技股開始回檔，費半指數更出現單日10%跌幅，連帶引發台股重挫。顯見指數來到高檔，一點風吹草動都可能造成極大波動，如何降低投組風險成為更重要的課題。

中國信託投信表示，今年來受惠AI衍生需求旺盛，台股相關供應鏈獲利前景佳，帶動加權指數大漲。但因指數來到相對高檔，震盪幅度遠較以往劇烈。投資人想趁多頭行情時，尋求強勢股的高成長潛力，但當成長股因短期利空進入回檔修正期，跌勢往往來得又快又猛，帳面出現虧損的心理壓力，往往也令人難以承受。

有鑑於此，中信投信推出00406A，以主動式操作結合掩護性買權策略，推出「收益＋成長」雙軌並行的新解方。所謂掩護性買權，就是先持有一籃子台股、或與台股高度連動的部位，同時把未來一段上漲空間先賣給市場，換回一筆立即到手的現金，這筆現金就叫「權利金」。

00406A經理人張書廷指出，股市短線估值修正，應是在釋放高檔風險，目前尚未看到基本面反轉的跡象。展望下半年，台股AI供應鏈仍有四大實質動能支撐，一是VeraRubin放量出貨，新一代架構於下半年進入量產，將挹注供應鏈強勁營運動能。二是邊緣AI實質落地，應用端正加速從概念轉向終端設備的實際建置。

第三是大廠資本支出擴張，雲端服務供應商（CSP）對AI的資本支出持續上修。最後是權值股獲利上修，護國神山台積電（2330）在先進製程領先，具備獲利上修的龐大潛力。法人預估今年台積電每股盈餘有望挑戰百元，甚至更高的水準，目前本益比僅23倍，仍不算高。

面對短線回檔，張書廷表示，00406A因具備掩護性買權操作機制，在與現貨同步布局的同時，藉由賣出買權收取權利金，不僅有望減緩股價下跌的衝擊，在近期市場波動度大幅攀升的環境下，權利金收益也有望隨之提升。面對近期台股回檔，建議投資人無需過度恐慌，可伺機把握這波估值調整帶來的長線布局契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信 中國信託 台股

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