報酬率100%只是低消？詹璇依揭「最危險投資行為」：以後主動式商品不可或缺

台股近年在全球AI半導體護國群山帶動下，市況蓬勃發展，不僅各檔台股主動式基金績效全面噴發，更掀起一波「 主動投資 」的復興浪潮。

財經節目主持人詹璇依近日於影片中，與有超過30年牛熊市場經驗、被譽為「 基金教母 」的蕭碧燕老師進行深度對談。

詹璇依驚呼，在科技革命的推波助瀾下，台股正處於高於歷史平均的多頭美好歲月，全台基金經理人無不卯足全力比拚績效，甚至出現「 報酬率100%只是低消、200%至300%稀鬆平常 」的瘋狂奇景。

詹璇依指出，過去許多投資人習慣在獲利20%到30%時就急著「 落袋為安 」，或者將主動式商品誤當成短線沖銷的工具，然而蕭碧燕老師在節目中直言，這種缺乏堅持的心態會讓人「 少賺太多 」。

隨著台灣半導體產業鏈的架構在全球達到無人能比擬的完整度，台股市場早已走向成熟，呈現「 一波比一波高 」的長期牛市。

這也讓投資人有底氣改變以往的「 停利 」策略，從過去的大微笑曲線，進階到最新提出的「 千真萬確 」與「 千軍萬馬 」理論，共同期待台股淨值千元的明星基金與1000%神級報酬率的誕生。

投資人最危險行為曝光 專家：死守賠錢股「 說不聽 」最致命

在節目靈魂拷問環節中，詹璇依特別發問：「觀察過去30多年的市場演變，現在投資人最危險的行為是什麼？」蕭碧燕一針見血地點破，最致命的盲點就是「買到高點套牢卻不懂得斷捨離」，以及「投資方法無法賺錢卻固執說不聽」。

蕭碧燕在節目中分享真實案例，有學生買到某檔股票的最高點，導致整整一、兩年資產嚴重縮水。

當時她極力勸導學生「 斷捨離 」賣掉股票轉向優質基金，但對方卻因為不甘心實現虧損而遲遲不肯放手，直到近期才終於打平。

詹璇依冷靜分析，這種死守「歐印」阿呆谷、缺乏資產轉換智慧的行為，往往讓投資人錯失了這一年多來台股基金大漲數倍的黃金波段，「如果當初及時轉換，現在報酬率早就翻天了」。

主動式ETF百花齊放 詹璇依：核心資產與現金流應雙管齊下

針對市場上最熱門的「被動式ETF」與新問世的「主動式ETF」之爭，詹璇依也整理出理財新顯學。她認同蕭碧燕老師的資產配置心法，被動式ETF雖然穩定，但應定位為「退休後的被動收入與現金流」，只要能支撐每個月的基本生活開銷即可。

詹璇依強調，想要真正做到財富翻倍、享受資產在市場中「一直滾一直滾」的複利快感，主動式商品絕對是不可或缺的主力。

隨著基金平台與券商超市等管道普及，投資人應體認到「好的基金永遠都有粉絲」，學會理財即理生活、懂得在關鍵時刻做出取捨與斷捨離。

在這一波AI科技主旋律上，唯有找到可複製、能賺錢且適合自己的長期紀律定期定額扣款方式，才能在千軍萬馬的台股大潮中贏到最後。

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