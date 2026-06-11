00918配1.26元是上季的兩倍！近年配息填息天數全曝光…阿格力：最快18天達陣

00918股息創紀錄 單季配息殖利率破4％

趁著大跌，還是來做一下功課，掃描市場現況，畢竟下跌才有便宜一點的股票。度過了2024-205年，本來以為高股息ETF沒梗了，沒想到是三年一閏，好歹照輪。尤其是近三個月來演出逆轉勝，過去三個月含息報酬為33.24％，小勝發行量加權股價報酬指數（還原加權指數因除權息被扣掉的點數）的27.01％。而且主要集中在近一個月繳出18.6％，同期大盤的發行量加權股價報酬指數僅有3.46％。

檢視一下還是跟成分股有關，第一大成分股的被動元件國巨（2327）過去一個月上漲109.2％。第二大成分股聯電（2303）雖然近一週很弱勢，但近一個月也上漲24.7％。第三大的中信金（2891）近一個月漲23.33％。

從產業面來看，第一大持股類別為金融保險的22.74％，再來是電腦及周邊設備業21.69％，第三則是電子零組件13.76％。

因此就不難理解為什麼突然逆轉，近期股市高檔震盪，資金也有跑到比較防守類股票的味道，金融保險就是一例。然後沉寂很久的老AI如廣達（2382）也復活，也是屬於較低本益比跟較好的殖利率。因此除了00918外，非常多高股息ETF的表現在近期活過來。

不過特別提到00918還是因為最新公佈的配息金額簡直是給市場投下一顆震撼彈，高達1.26元（大概是上次季配息的兩倍），以6/10收盤價計算的單季殖利率為4.18%。

將在2026年6月18日進行除息預計在7月13日發放，不過配息也要填息才算數，這次能不能連五季填息呢？

過去四季的「填息天數」如下：

2025年5月：配息0.70元，41天填息 2025年8月：配息0.52元，26天填息 2025年11月：配息0.57元，18天填息 2026年2月：配息0.62元，22天達陣

總結來說，如果以長期投資的角度，事實上市值型ETF比起高股息ETF是累積資本利得的能力較強，畢竟高股息ETF是以殖利率為因子之一的選股模式，會讓一直漲的股票無法留在成分股。

不過如果是以領息為目的或者是說短線上當成走防禦的配置工具，其實現在因爲開始是除權息旺季，所以在這個時期屬於高股息ETF的當季，不見得表現會多差，你們覺得呢？

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