市值成長勝0050、006208？009803兩次「神定審」平衡價值與動能…詹璇依：上半年報酬逼近70％

財經主持人詹璇依在節目中指出，主被動投資工具並無絕對優劣，若投資人目標是跟隨大盤成長，被動市值型ETF是逢回檔即可買進的穩健選擇。

她特別提到玉山市值動能50（009803），該檔ETF不靠經理人主動選股，光是2026年上半年（自2025年底統計至2026上半年）的報酬率就接近70%（達66%）...

相較於第一代傳統市值型ETF（如0050、006208同期報酬率約54%）贏了快12個百分點，展現出強勁的動能成果。

詹璇依分析，009803能創造亮眼績效的關鍵在於其「市值成長」的選股邏輯。

傳統第一代市值型ETF通常是「誰大就買誰」，容易過度集中於既有的龍頭大廠...

而009803屬於第三代被動市值型ETF，篩選邏輯是從產業中挑選市值前15%、或近三年市值成長前15%的企業。

意味著它除了配置當前的大型權值股外，還能提前卡位未來具備成長潛力的新興龍頭，並將企業有沒有賺錢（獲利能力）與息收因子一同納入考量。

009803一年於6月與12月進行兩次風格互補的調整：

6月定審偏向價值投資，以三年本益比排序來提高相對便宜股的權重，在市場過熱時適度降溫； 12月定審則切換為動能風格，利用近6個月的夏普值（SHARP值）篩選出漲得最有效率、承擔較少風險的強勢股。

詹璇依認為，這種將規則化策略寫入指數的量化邏輯，雖然是不動用經理人主動更換風格的被動型ETF，卻在傳統的「全然不動」與主動型的「每日自由更換」之間取得了巧妙平衡。

配息表現方面：

009803採取季配息機制，日前宣布6月份配息金額從上次的0.25元直接翻倍至0.5元，若以2026年6月1日的收盤價22元計算，年化配息率高達9.04%。

詹璇依直言，這項數據徹底打破了市值型ETF普遍低配息的迷思，能滿足投資人同時追求資本利得（大盤成長）與平穩現金流的「魚與熊掌兼得」需求。

針對資產配置，詹璇依提出了兩大建議：

熱愛市值型標的的積極型投資人，可以009803為核心，外圍搭配主動型ETF（如00985A、00991A、00403A）來追求超額報酬； 而對費用率敏感、同時在乎現金流的保守派，則建議以009803為主軸，外圍搭配配息月份錯開的傳統高息ETF（如00878、00915、00919）來打造穩健的月月配組合。

她強調，利用量化指數規則選出夠大、夠穩且會賺錢的公司，是穩抱台股績優股並跟隨大盤成長的改良型好選擇。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。