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00406A今日掛牌！AI龍頭搭「掩護性買權」策略…陳重銘讚：領權利金還免稅

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
主動中信台灣收益（00406A）於今日正式掛牌上市，該主動型ETF主打「W.I.N.」投資策略，結合高濃度AI龍頭股與掩護性買權，透過股息、資本利得與權利金多元化現金流結構。記者許正宏／攝影
主動中信台灣收益（00406A）於今日正式掛牌上市，該主動型ETF主打「W.I.N.」投資策略，結合高濃度AI龍頭股與掩護性買權，透過股息、資本利得與權利金多元化現金流結構。記者許正宏／攝影

起床吃早餐看報紙，發現今天主動中信台灣收益（00406A）掛牌上市，身為中信金的股東，當然是要來分享一下啦！

昨天美股又下跌了，最近的股市波動比較大，有安穩的股利還是比較讓人安心，00406A真的有點不大一樣，主打「主動選股」，並結合「掩護性買權」策略，讓收益來源除了常見的資本利得與股息，還透過權利金來創造額外收益，有下列的優點：

1. 現金流不再有空窗：台股除權息旺季是6~9月，其他時間則是空窗期，對月配息ETF不利。00406A藉由穩定的權利金收益，可以彌補現金流的空窗期。

2. 底部緩衝：當股市回檔時，權利金可以提供下檔緩衝，將波動度化為收益機會

00406A是主動型ETF，經理人有高度靈活的主動選股權，而不是刻板地複製被動指數。它是藉由「W.I.N.」 核心主動投資策略，目的是賺取三種收入：股息 + 資本利得 + 權利金。

1. Wise 智慧出擊：經理人從產業成長、公司成長與股價動能三大面向，挑選出獲利能力強、股利好、具高成長潛力的產業龍頭股。股票部位約70%。

2. Income 收益升級：納入「掩護性買權策略（名目本金0% ~ 25%）」，在買進或持有股票的同時，賣出相同股票的買權，透過權利金來增加收益（可以用來配息），降低整體持股成本，並在市場波動時提供下檔保護。

3. Niche 利基策略：根據大盤近況與市場波動情況，經理人會動態調整股票現貨與選擇權的部位配置，主動將波動度為收益優勢。

從上市前公告的資料，前10大成分股廣泛涵蓋了晶圓代工、電子代工、伺服器供應鏈、網通及被動元件等關鍵大廠，可以說是「高濃度AI概念股ETF」。(註：6/11上市後，投資人可以上中信投信官網，查詢最新的持股明細。)

00406A是月配息，適合有穩定資金需求的投資人。收益來源除了股息與資本利得外，還多了權利金收入，可以讓配息更平穩。還有最迷人的一點，權利金收入不用繳交所得稅與補充保費，也不需納入綜合所得稅申報，非常適合高資產，且需要穩定月配息的投資人。

最後來小小結論一下，00406A囊括「股息 + 權利金 + 資本利得」，相較於傳統的ETF ，現金流的結構更顯得多元。身為主動型的00406A，收取0.75%的經理費，高過被動型的ETF，往後的表現能否超越大盤，是要持續觀察的重點。幸好00406A的經理人，與主動中信台灣卓越（00995A）是同一位經理人，00995A上市後交出亮眼的成績單，也是值得參考的。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 AI 中信金 00995A中信台灣卓越成長主動式ETF

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00406A今日掛牌上市，作為主動型ETF結合「掩護性買權」策略，提供穩定的權利金收入。此策略補足配息空窗期並降低持股成本，為投資人創造股息、資本利得與權利金的多元收益，特別適合追求穩定現金流的高資產投資者。

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