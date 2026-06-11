高息台股 ETF 穩中求勝 本月價量齊揚十強占了七檔

受中東地緣政治風險再起衝擊，大盤昨（10）日大跌1,478點，創下史上單日第六大跌點紀錄。6月以來，大盤上沖下洗千點來回震盪，觀察同期間台股ETF表現，維持正報酬的有24檔。而價量齊揚的前十檔中，除了三檔反1外，其他七檔包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、元大台灣價值高息等，都是高息型ETF。

觀察今年6月以來價量齊揚的台股ETF，成交日均量以群益台灣精選高息達193,957張表現最佳，且漲幅也有4.2%；而漲幅表現最好的FT臺灣永續高息為5.6%，日均量則達11,013張。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，從基本面觀察，台灣第1季經濟成長率14.5%，主計總處上修2026年經濟成長率至9.6%，顯示台股實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅。

目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建，到終端的軟體服務及個人硬體需求，都處於高度成長狀態。台股目前僅是處在短期估值增速，高於企業帳面價格增速的階段，整體趨勢並未改變或下修。

短線拉回只是估值修正與擠泡沫的過程，而非長線多頭的終結。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，今年以來台股本益比雖已達27到30倍，但獲利率隨AI應用逐漸成熟也持續走高，仍看好台股在下半年的續航力。由於今年以來台股驚驚漲，近期的修正，反而有益市場健康、有助於辨識出下一波領漲族群，創造布局機會。建議可配置具備息收、成長雙優勢的高股息ETF，提升投資組合抗震力。

群益投信台股ETF研究團隊強調，高息型ETF在大盤震盪之際，能彰顯出穩健高息的特性。

從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資，以及逢低分批布局的投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。