反向型商品 短線轉強

台股近期高檔震盪加劇，市場避險情緒也快速升溫，帶動反向型ETF近一周表現全面轉強。隨資金積極流向避險商品，更有台股反向ETF漲幅達逾8%，成交量同步放大，在短線波動風險下，近期市場趨於保守。

觀察全數ETF近周前十強，反向型ETF受市場避險需求升溫帶動，多檔產品報酬率皆呈現上揚。其中，群益臺灣加權反1漲幅達8.08%居冠，國泰臺灣加權反1、元大台灣50反1分別上漲8.02%與7.9%；富邦臺灣加權反1亦上漲7.8%，表現同樣強勢。成交量方面，元大台灣50反1近周日均量高達20.7萬張，國泰臺灣加權反1日均量亦達4.2萬張，成交熱絡。

至於海外型商品反向ETF方面，期元大S&P黃金反1、期元大S&P原油反1分別上漲6.9%、6.8%；國泰中國A50反1、元大滬深300反1漲幅則為6.2%、6.1%。另外，富邦NASDAQ反1、富邦上証反1也分別上漲5.9%、5.7%。

值得注意的是，據統計，過去大盤單日盤中跌千點以上的後5日、後10日、後15日、後20日、後60日平均漲幅分別約為3.9%、5.5%、7.2%、7.9%、20.0%，平均上漲機率也九成以上，因此市場在短暫震盪後表現仍可期。

事實上，台股已連續三日上演千點上下行情，法人建議，現階段可透過主被動式台股ETF逢低布局，或具有高息收保護的高息型ETF因應。此外，具有「掩護性買權」設計的主動式ETF也可以提升資產組合的穩定性。主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰表示，正因為台股屢創新高，再加上市場波動明顯加劇，所以台股目前的投資難度也明顯提升；此時應避免過度追逐熱門題材。

台新標普科技精選（009807）研究團隊補充，美國5月非農新增17.2萬人高於預估的8萬，前兩個月還合計上修9.3萬，市場的解讀不是「經濟很好」，而是「Fed更不可能降息」導致近期美股大幅修正，連帶拖累台股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。