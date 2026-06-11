防禦型 ETF 資金避風港 REITs、生技、金融等相關標的表現抗跌

近期全球主要股市創高後回落，先前漲多的科技成長股拉回，防禦性標的表現抗跌，甚至逆勢走揚。觀察投信發行的主、被動海外股票ETF近一周表現，前十名投資標的包括REITs、生技、金融與高息股等防禦型資產。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，從REITs基本面來看，受融資及建築成本居高不下影響，零售資產市場開工面積降至十年單季低位，未來一至二年供給偏緊，可望推升租金上漲。

此外，受惠於AI基礎建設擴張，半導體製造回流至美國，加上能源自主政策的推動，有助創造更多實質的經濟活動，也意味著對於電廠、雲端資料中心、物流中心等需求提升，有利於相關REITs表現。而醫療辦公室結合辦公室及醫療診所特性，具高承租率及長期穩定租約好處，投資需求穩健。建議投資人可透過美國地產ETF來參與，一次網羅美國地產不同次產業成長行情。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，從獲利面來看，美國醫療保健股第1季財報表現優於多數產業，且明年全年展望上修程度也在主要產業中突出，足見產業基本面韌性十足。隨近期生醫產業重磅論壇接連舉行，多項臨床數據釋出顯示新藥研發有正面進展，產業併購活動亦保持熱絡，在類股評價面仍處合理區間下，長線配置價值浮現，投資人不妨透過生技相關ETF來掌握，其中那斯達克生技指數網羅了全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，布局相關ETF有助一次掌握生技產業投資機會。

富邦基因免疫生技ETF經理人陳婉寧指出，醫療保健類股近期表現突出，成為資金自科技股撤出後最明確的承接方向。這波大型醫療股同步走強，說明並非單一事件驅動，而是整體的防禦性輪動。隨併購與IPO市場回暖，市場對生技產業的風險偏好已大幅改善。

權威分析機構普遍認為，2026年生技產業有望延續由創新藥研發、授權合作及併購交易驅動的多頭格局。其中，癌症治療、基因療法、ADC藥物及AI藥物開發等領域，將是未來資金聚焦的核心主線。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。