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美科技股震盪擴大 美國電力ETF具防禦特性、定期定額人數成長猛

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

近期美科技股遇高估值逆風，市場獲利賣壓湧現，造成以科技股為主的那斯達克指數，6月以來跌幅擴大，顯示資金紛紛撤出科技股，轉向公用事業、必需消費股避險，其中美國電力股擁有公用基建防禦特性，兼具AI能源基建雙題材，今年以來持續吸引定期定額扣款人數成長，根據投信投顧公會統計，截至2026年4月底，海外電力能源ETF定期定額人數表現，以新光美國電力基建ETF（009805）每月扣款人數增加2,626人最多，人數增幅約179%，最新規模也突破百億達109.21億元，成為目前規模最大的海外能源ETF。

分析師指出，AI基建熱潮正把電力可靠性推到資本市場投資焦點，未來數據中心能否通過更嚴格併網與電壓、頻率擾動測試，將成為美國AI擴張速度的新瓶頸，尤其隨著人工智慧（AI）運算與加密貨幣挖礦帶動龐大電力需求，美國多地電網正面臨前所未有的負載壓力，美國夏季用電量恐持續改寫歷史新高，引起全美各行各業，全線進入搶電大戰。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌預估，未來美國電力設備需求成長潛力龐大，除高溫極端氣溫、AI產業推動外，未來美國電網投資大增、傳統燃料發電回歸，加上備源與儲能商機大開，均有利於美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、傳基載發電等電力基建公司，未來幾年實質接單供不應求，有助於美電力股、能源基建股、公用事業股，基本面有獲利挹注支撐，並外溢到智慧電網、表後儲能、SMR（小型模組化反應爐）等泛AI電力新題材股，持續吸引資金挹注，股價表現勁揚。

台新投信ETF量化投資團隊表示，美國近來電力行業併購案例不少，表示AI資料中心用電需求爆發，AI能源基建市場商機之大，讓美國一路掀起電力事業整併、收購潮不斷，突顯當前美國電力公用事業，不僅具傳統公用事業防禦產業特性，在AI電力荒催促下，早已成為AI時代最火紅的稀缺資產，台新投信建議，投資人想掌握AI成長趨勢紅利，可長線布局美國電力資產，透過定期定額方式，鎖定美國電力ETF，可網羅一籃子實體電力基建股，等於完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，長線成長潛力值得期待。

表：海外能源ETF定期定額人數成長情形。資料來源：CMoney 規模統計至6/9 人數統計至4/30
表：海外能源ETF定期定額人數成長情形。資料來源：CMoney 規模統計至6/9 人數統計至4/30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 科技股 那斯達克

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