散戶資金越跌越買 主動式ETF成交量竄升成焦點

中東地緣政治風險升溫，市場避險情緒轉濃，台股10日開低走低跌破44K關卡。然而，大盤震盪並未澆熄台灣投資人的進場意願，反而激發越跌越買的動力，宛如當年叱吒外匯市場的日本渡邊太太。在資金湧入下，ETF成交量持續放大，其中主動式ETF更成為盤面吸金焦點，台灣的散戶大軍展現了驚人的越跌越買鋼鐵意志。

根據CMoney統計，本周台股ETF平均成交量前十名中，主動式ETF便強勢狂占4席。前三名分別為主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）及甫掛牌即爆量衝高、備受矚目的主動富邦台灣龍耀（00405A），平均成交量皆突破44萬張。此外，00981A與00991A也雙雙入榜，顯示在台股高檔震盪、產業輪動加速之際，具備主動選股與靈活調倉優勢的主動式ETF，已成投資人最新避風港。

00405A經理人高晧欣指出，台股回檔屬於4月漲多後的健康修正，未改變長線多頭格局。高盛亦樂觀預估，在AI浪潮驅動下，台灣企業2026、2027年獲利成長率可望達48%及30%，基本面動能強勁。

高晧欣表示，隨生成式AI與AI Agent應用普及，全球雲端服務供應商（CSP）正擴大基礎建設投資。根據券商分析2026年主要CSP資本支出年增率已由原先預估的64%大幅上修至85.9%，總規模上看7,700億美元，反映國際巨頭對算力需求的強烈信心。展望下半年，持續看好AI產業鏈、先進製程、網通光通訊、伺服器半導體及被動元件等相關供應鏈的受惠表現。

表：本周台股ETF成交均量前十名。資料來源：CMoney 統計至6/10

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。