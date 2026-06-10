台股已創近17年新高！布局「掩護性買權」策略ETF成新出路

儘管近日台股指數大幅震盪，但截至6月8日止，今年來台股大盤累計的漲幅已突破50.2%，創下17年新高紀錄。這種漲幅引發市場籌碼快速換手，同時也導致指數激烈震盪。

摩根投信表示，面對如此劇烈的市場波動，除了選股策略要有彈性以外，具有「掩護性買權」設計的主動式ETF也可以提升資產組合的穩定性，替投資人在台股震盪期時另闢收益新出路。

根據FactSet與台灣證交所統計，截至6月8日，台股大盤的漲幅已來到50.2%，創下近17年新高；而且就算大盤曾在年內現千點以上的修正，這種修正的幅度也只有10%，還不到過去平均年內跌幅的18%。

00401A產品經理陳柏翰表示，今年來台股大盤多由幾個熱門族群主導，但當資金過度集中於熱門族群時，一旦面臨技術性修正，漲多的熱門族群自然也會承受較大風險。

在大盤始於四萬五左右開始上下震盪時，具備掩護性買權策略的主動式ETF，自然成為近期市場關注的焦點；畢竟透過賣出掩護性買權所收到的權利金，不但可以幫主動式ETF對沖大盤震盪的風險，提升投資組合的穩定性，而且有了權利金的收入，經理團隊在選股上也可以更具彈性。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰表示，以00401A為例，正因為有了掩護性買權的設計，所以經理人不只可以布局科技股，也可以布局金融股。

陳柏翰分析，如00401A目前持有中信金（2891）、國泰金（2882）、永豐金（2890）、元大金（2885）與凱基金（2883）等個股，這些金融企業雖然不屬於AI供應鏈，但它們的每股稅後盈餘（EPS）過去三年內卻不斷提升，再加上近日金融股的走勢也相對強勢。

所以有了掩護性買權與金融股部位的加持，00401A自近日的淨值走勢也就相對抗跌。可見只要適當分散選股，並搭配掩護性買權機制，都能協助投資人降低大盤波動對資產組合的衝擊。

陳柏翰表示，正因為台股屢創新高，再加上市場波動明顯加劇，所以台股目前的投資難度也明顯提升；此時投資人應避免過度追逐熱門題材，並尋找具備掩護性買權策略的主動式ETF，才能讓資產組合繼續「在穩定中尋求成長」。

截至6月8日，台灣加權指數的年度內下跌幅度與年度報酬情況。資料來源／FactSet、台灣證券交易所、摩根資產管理

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。