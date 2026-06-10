搭上AI熱潮！輝達被評為「未來最佳公司」 相關ETF帶頭衝

華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，主要評估標普500成分股企業在關鍵指標上的表現，而輝達（NVIDIA）、Alphabet、微軟、Meta及思科依序為第一名到第五名，而勝出的原因在於這些公司的「創新能力」、「財務實力」及「AI準備度」，顯示全球科技龍頭在AI時代下持續掌握產業發展主導權。

華南永昌Nasdaq100科技ETF（009818）經理人蔣松原表示，全球科技產業正迎來新一波成長循環，其中AI晶片龍頭輝達憑藉強大的技術優勢與市場地位，持續成為推動產業發展的重要引擎，也帶動市場對科技股未來展望保持樂觀。

蔣松原表示，目前海外股票型ETF（含主動式），共有39檔持有ETF，平均持股權重為8.36%，顯見在AI爆發的時代裡，輝達做為全球AI晶片領導者，不僅在資料中心領域保持高度競爭力，更持續擴大其生態系版圖，為未來成長提供更多動能。

市場分析指出，AI發展已從概念階段逐步邁向商業化應用，相關需求將持續擴散至半導體、雲端服務、網路設備及軟體產業，形成完整的科技供應鏈受惠格局，相關科技型ETF也隨之受惠。

蔣松原指出，根據華爾街日報的「未來最佳公司」排名，從輝達的AI晶片、Alphabet的雲端與AI模型、微軟的企業AI生態系、Meta的智慧平台布局，到思科在網路基礎設施與資安領域的深厚實力，皆展現出科技產業長期成長的潛力。

蔣松原特別強調，在AI浪潮帶動下，科技股已成為全球資本市場最受矚目的核心資產。隨著產業趨勢逐漸明朗，具備技術領先、創新能力及AI布局優勢的企業，可望持續掌握未來成長契機，為全球投資市場注入新的發展動能，投資人可分批布局相關科技基金或是ETF，以搭上這波AI熱潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。