快訊

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

亞太棒球場掌摑中職工讀生惹眾怒 房仲男丟頭路還被判刑3月

聽新聞
0:00 / 0:00

台股連三日千點劇震 投資人怎因應？法人：把握台股ETF回檔契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股10日收盤大跌千點，連續三日上演千點上下行情，投資人該如何因應？法人建議，投資人現階段，可以能因應市場主動靈活選股策略的台股ETF，或具有高息收保護的高息型ETF來布局。

不過，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌千點以上共有16次，後5日、後10日、後15日、後20日、後60日平均漲幅分別為3.98%、5.55%、7.20%、7.99%、20.08%，平均上漲機率也九成以上，大震盪後市平均表現來看都是正報酬，因此市場在短暫震盪後表現仍可期。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股長線多頭格局趨勢維持不變，整體而言，配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握回檔之際逢低分批布局的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 00992A ETF

延伸閱讀

市值、高息型 市場青睞

6檔台股ETF逆勢收紅！00919息利雙收可期 最後買進日在「這天」

台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

金融指數創高 這檔 ETF 128.6萬受益人笑呵呵

相關新聞

掛牌至今累積配息7.8元！00918賺回發行價逾一半…6月17號最後買進日

00918（大華優利高填息30）掛牌以來累積配息達7.845元，報酬率高達197.6%。隨著6月18日除息日逼近，投資者需在6月17日前買進。專家看好其長期成長潛力，並建議加強配置高股息ETF以應對短期市場震盪。

00981A除息倒數！年化配息率衝破8％…杜金龍教戰「這價位」考慮多買一點

主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，預計配息率高達8%至9%。分析師杜金龍建議，若股價跌至30元以下可分批加碼，28元為強勁防守位置，市場波動需謹慎應對。

悶太久終吐氣！00918股息翻倍…股添樂曝高股息ETF下半年定位：拚配息才剛開始

00918高股息ETF最近宣布配息1.26元，為前次數字的兩倍，年化超過15%。高股息ETF因受老AI與金融股驅動，顯示出明顯的補漲行情，投資者隨之樂觀。近月來，多檔ETF如00919、00878也均創新高。

All in0050正2秒遇崩盤⋯帳面虧近60萬！網曝「觀念錯誤」藏風險

台股近期劇烈震盪，槓桿型ETF再度成為投資人討論焦點。一名網友在Dcard分享，原本打算投入0050，後來因爬文發現0050正2價格較低，加上看到今年不少人買0050「無腦賺」，受到FOMO情緒影響，便在上週五出清所有股票，將資金全數投入0050正2。沒想到進場後立刻遇上台股大跌，帳面虧損逼近60萬元，讓他直呼相當倒楣。

台股連三日千點劇震！法人：把握台股 ETF 回檔契機

台股10日收盤大跌千點，連續三日上演千點上下行情，投資人該如何因應？法人建議，投資人現階段，可以能因應市場主動靈活選股策略的台股ETF，或具有高息收保護的高息型ETF來布局。

投資人瘋撿折扣價！這三檔台股半導體 ETF 定期定額人數翻倍增

美伊緊張情勢快速升溫，半導體股賣壓湧現，市場波動升高下，半導體ETF定時定額申購熱度持續升溫，根據投信投顧公會資料顯示，今年來截至4月底，半導體ETF每月定期定額扣款總人數，從去年底的1.21萬人成長至1.98萬人，增幅約64%，人數成長方面，今年成長逾千人的半導體ETF計有新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）三檔，若觀察人數增幅，則以台新臺灣IC設計（00947）成長逾兩倍最多；新光臺灣半導體30及兆豐台灣晶圓製造（00913）兩檔亦翻倍增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。