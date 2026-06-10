投資人瘋撿折扣價！這三檔台股半導體 ETF 定期定額人數翻倍增

美伊緊張情勢快速升溫，半導體股賣壓湧現，市場波動升高下，半導體ETF定時定額申購熱度持續升溫，根據投信投顧公會資料顯示，今年來截至4月底，半導體ETF每月定期定額扣款總人數，從去年底的1.21萬人成長至1.98萬人，增幅約64%，人數成長方面，今年成長逾千人的半導體ETF計有新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）三檔，若觀察人數增幅，則以台新臺灣IC設計（00947）成長逾兩倍最多；新光臺灣半導體30及兆豐台灣晶圓製造（00913）兩檔亦翻倍增加。

投信法人表示，今年半導體股受惠美AI資本支出續升、企業財報獲利優於預期帶動，加上黃仁勳開金口，認為現在AI基建仍處早期階段，科技股下跌是折扣價，是個長線買入良機，激勵半導體ETF定期定額申購買氣旺。

新光臺灣半導體30ETF（00904）經理人黃鈺民認為，近期半導體股獲利賣壓湧現，仍不減長牛趨勢，加上7月有台積電（2330）法說會行情，季配息型半導體ETF亦展開除息，中長期來看，未來資金回流台股，仍會鎖定具基本面剛性、訂單能見度高、擁AI硬體護城河特性的半導體類股，作為最優先回補的首選族群，建議投資人遇大盤修正或市場遇恐慌階段，宜掌握半導體ETF投資買點作分批進場或定期定額布局。

台新臺灣IC設計ETF（00947）研究團隊表示，高盛證券預估，AI算力需求將以每年約400%的速度爆發式增長，尤其進入代理式AI時代，對記憶體、IC設計需求更為強勁，已為台廠IC設計及記憶體股帶來全新的爆發式商機，建議積極型投資人趁半導體股震盪階段，逢低布局高純度的「IC設計＋記憶體」雙主軸的半導體ETF，掌握AI記憶體超級周期行情。

台新投信ETF投資團隊指出，全球AI快速演進，全線進入實體應用領域，包括代理式AI興起、及機器人蓬勃發展，都將大幅度拉升AI晶片、先進封裝、記憶體、ASIC、IP等半導體硬體需求，展望第2季台股，儘管面對市場漲多修正，但台股長線仍看好半導體長牛行情，建議投資人若遇大盤拉回，投資主軸仍宜鎖定績優半導體ETF作分批操作，或採定期定額方式長線持有，長線釣大魚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。