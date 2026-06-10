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掛牌至今累積配息7.8元！00918賺回發行價逾一半…6月17號最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）因具備優利與成長優勢，規模已正式突破千億大關，成立至今含息總報酬率達197.62%，即將在6月18日除息，最晚須在6月17日前買進持有。中央社
大華優利高填息30（00918）因具備優利與成長優勢，規模已正式突破千億大關，成立至今含息總報酬率達197.62%，即將在6月18日除息，最晚須在6月17日前買進持有。中央社

台股近期走勢震盪，市場避險情緒升溫，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過息收保護度過短期市場震盪，放眼AI長線成長。

大華銀投信今日舉辦2026下半年投資展望記者會。大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，在5月底公告配息的大華優利高填息30（00918）在近期市場震盪環境中，相當受到投資人青睞，吸引資金進駐，推升規模創新高，正式晉升千億ETF新貴。

張耿豪表示，00918具備優利與成長的雙重優勢，相對具長期投資價值。實際上，00918掛牌上市以來，報酬與配息持續繳出亮眼表現。根據大華銀投信、Bloomberg數據，截至2026年6月3日為止，00918總報酬率已達197.6%，相當於雙倍成長。但提醒隨台股指數走高，近期市場波動加大，投資布局時可綜合考量風險承受度以及個人資金水位。

除此之外，根據大華銀投信官網，統計至2026年6月3日為止，00918掛牌以來共累積配息達12次，累積每單位配息金額已達7.845元，以00918發行價15元換算，配息金額已超過發行買進成本的一半。00918即將在6月18日除息，投資人若想參與最新配息，則最晚要在6月17日前買進持有。

針對下半年的投資策略，大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，台股延續「AI Together」為主調，AI科技仍是成長核心，今年以來台股本益比雖已達27-30倍，但獲利率隨AI應用逐漸成熟亦持續走高，實質獲利成長支撐下，仍看好台股在下半年的續航力。

針對近期市場明顯的回檔，郭修誠表示，台股上半年累積驚人漲幅，因此近期的修正，反而有益市場健康、有助於辨識出下一波領漲族群，創造布局機會。短期震盪並不影響台股長多趨勢，可強化配置具備息收、成長雙優勢的高股息ETF，提升投資組合抗震力。

00918投資績效

期間三個月六個月一年兩年三年成立至今
含息總報酬率38.29%47.53%59.93%58.47%140.28%197.62%

資料來源：大華銀投信、Bloomberg；統計至2026/6/3；含息報酬率皆使用淨值計算，併計入股利再投資

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 台股

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