快訊

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

金融時報專訪談鄭習會、國防預算 鄭麗文：國民黨是美非常重要夥伴

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股熔斷成常態？00964擬配發0.106元…年化配息率上看8.8％兼具收益成長

聯合新聞網／ 綜合報導
中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤指出，雖然近期台韓股市受美股科技股回檔影響震盪加劇，但高盛最新報告大幅上修台韓未來兩年獲利預期，顯示兩地在AI與半導體大趨勢下長期競爭力仍睥睨全球。中央社
中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤指出，雖然近期台韓股市受美股科技股回檔影響震盪加劇，但高盛最新報告大幅上修台韓未來兩年獲利預期，顯示兩地在AI與半導體大趨勢下長期競爭力仍睥睨全球。中央社

近期台韓股市受美股科技股回檔影響，震盪加劇，其中韓股「熔斷」更成常態。但法人表示，從基本面觀察，台韓企業獲利動能持續向上，長線展望依然亮眼，短期波動多為市場情緒反應。在AI與半導體產業驅動下，台韓企業獲利成長具備高度確定性，長期競爭力可望睥睨全球。

中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，高盛最新報告已明確上調台灣與韓國企業未來兩年獲利預期，其中韓國市場2026年EPS成長預估大幅上修320%，2027年亦達35%；台灣市場2026年與2027年EPS成長率則分別上調至48%與30%。同時，亞洲整體企業2026至2027年EPS成長預估達60%與22%，顯著優於美國市場，顯示亞洲正成為全球企業獲利成長的主軸，而台韓更是其中最核心的雙引擎。

張苡琤進一步分析，台灣在先進製程與晶片設計具備領先優勢，韓國則在記憶體與電子產業鏈具有競爭力，兩地於AI算力、半導體及高效能運算等關鍵領域皆占據不可或缺的地位。隨著AI應用持續擴展，相關供應鏈需求穩定成長，也讓企業獲利的能見度與延續性大幅提升。

在投資策略上，張苡琤建議，面對市場短期波動，投資人可透過ETF分散風險，並掌握區域與產業長線成長契機。其中00964聚焦亞太高股息標的，並在台灣與韓國市場布局比重高達54.4%，直接連結兩地企業獲利上修與產業升級效益，有機會同步受惠AI與半導體長期成長紅利。

除了成長題材外，00964在收益面也具備吸引力。00964日前公告配息，每單位擬配發0.106元，以6月9日收盤價計算，年化配息率上看8.8%，在目前市場震盪環境中，兼具收益與成長潛力，適合納入投資人中長期資產配置。

根據中國信託投信官網，00964除息日為6月16日，投資人如欲參與配息，須於6月15日前完成買進並持有，股息預計於7月13日發放。

整體而言，張苡琤強調，雖然短期市場仍可能受到外部變數干擾而波動，但在AI與半導體大趨勢帶動下，台韓企業獲利成長動能明確，長期投資價值不容忽視。建議投資人可透過結合高股息與區域優勢的ETF，有望在震盪中穩步累積收益，同時掌握全球產業升級帶來的長線機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00964中信亞太高股息 韓股 美股 ETF

相關新聞

00981A除息倒數！年化配息率衝破8％…杜金龍教戰「這價位」考慮多買一點

主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，預計配息率高達8%至9%。分析師杜金龍建議，若股價跌至30元以下可分批加碼，28元為強勁防守位置，市場波動需謹慎應對。

悶太久終吐氣！00918股息翻倍…股添樂曝高股息ETF下半年定位：拚配息才剛開始

00918高股息ETF最近宣布配息1.26元，為前次數字的兩倍，年化超過15%。高股息ETF因受老AI與金融股驅動，顯示出明顯的補漲行情，投資者隨之樂觀。近月來，多檔ETF如00919、00878也均創新高。

All in0050正2秒遇崩盤⋯帳面虧近60萬！網曝「觀念錯誤」藏風險

台股近期劇烈震盪，槓桿型ETF再度成為投資人討論焦點。一名網友在Dcard分享，原本打算投入0050，後來因爬文發現0050正2價格較低，加上看到今年不少人買0050「無腦賺」，受到FOMO情緒影響，便在上週五出清所有股票，將資金全數投入0050正2。沒想到進場後立刻遇上台股大跌，帳面虧損逼近60萬元，讓他直呼相當倒楣。

韓股熔斷成常態？00964擬配發0.106元…年化配息率上看8.8％兼具收益成長

台韓股市因美股波動而震盪，熔斷現象頻繁。中信亞太高股息ETF（00964）擬配發0.106元，年化配息率上看8.8%。專家指出，隨著AI及半導體產業驅動，台韓企業獲利成長具高度確定性，長期投資價值凸顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。