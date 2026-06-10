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00981A除息倒數！年化配息率衝破8％…杜金龍教戰「這價位」考慮多買一點

聯合新聞網／ 綜合報導
主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，每單位預計配發0.63元，換算年化配息率達8%至9%，吸引眾多投資人高度關注加碼時機。記者許正宏／攝影
主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，每單位預計配發0.63元，換算年化配息率達8%至9%，吸引眾多投資人高度關注加碼時機。記者許正宏／攝影

財經專家盧燕俐與資深分析師杜金龍在「鈔錢部署」節目中，針對即將除息的主動統一台股增長（00981A）進行深入剖析與操作建議。

盧燕俐指出，00981A即將於6月16日除息，預計每個單位配發0.63元，若以周一收盤價29.89元換算，年化配息率高達8%至9%之間，配息表現相當不錯，這也讓許多持有者與想要進場的投資人，紛紛詢問最適合的加碼價格與填息速度。

杜金龍對此分析表示，他自己手上的持股與00981A基本上是一樣的，因為這檔ETF的前幾大持股就是台積電台達電力積電等半導體與科技權值股。

他指出，在近期大盤重挫、跌幅達8%至9%的波動中，00981A的走勢基本上與大盤同步，並沒有像部分弱勢股出現連續跌停的慘況，分散風險的效果相當顯著，績效表現與歷史紀錄也都非常好。

面對大盤恐拉回4,000至6,000點的震盪格局，杜金龍建議想加碼00981A的投資人，可以直接採取「大跌就買一些」的策略，分批買進並持股去參加6月16日的除息。

從K線圖的技術面進一步為觀眾釐清關鍵價位，指出30元整數大關以下就已經進入適合分批買進的區間，而若是大盤持續下探，00981A在「28元左右」則是前波起漲點的強勁防守位置，投資人若看到28元甚至可以考慮多買一點。

最後，杜金龍也特別提醒，近期許多高股息資金為了在6至9月內除息三次以維持高配息率，常常在個股除息前拉抬、除息隔天一開盤就賣掉換股，這種投機操作加劇了成分股在除息前後的劇烈波動。

雖然00981A具備良好基本面，且預期明年5月還有一波陌生段行情，但在變數仍多的現階段，投資人參與除息與分批佈局之餘，依然要嚴控資金比重與現金部位，做好整體的風險控管。

◎本內容獲 鈔錢部署–華視優選 授權引用，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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