悶太久終吐氣！00918股息翻倍…股添樂曝高股息ETF下半年定位：拚配息才剛開始

＊原文發文時間為6月9日

最近不少高股息ETF彷彿回神了，紛紛啟動落後補漲行情，股價頻頻衝擊新高。

背後最主要就是2股推力，分別是老AI與金融股的爆發。

老AI就是像鴻海、廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達這些以伺服器代工為核心業務的電子股。

這批股票最近上漲原因，無非是輝達新品Vera Rubin要開始出貨了，黃仁勳也說接下來會非常忙碌。而它們因為過去配息不錯，所以也是不少高股息ETF的核心成員。

金融股就很直觀了，金控3大業務，證券業務不多說，交易量破天際；銀行業務也沒閒著，大家忙著借錢炒股；人壽業務的股票部位，無疑也是賺得盆滿缽滿。而它們也是高股息ETF偏好的類型。尤其今天幾乎檔檔金融股噴出，帶動金融指數創新高。

所以同時具備老AI+金融股的高股息ETF，就是近期最會漲的類型。

它們有誰？

近1個月，大華優利高填息30（00918）漲23%、群益台灣精選高息（00919）漲21%、國泰永續高股息（00878）漲19%。

目前金融股比例比較高的是00919，持有42%；00878持有金融股比例約29%、00918有15%。

這批高股息ETF真的悶太久了，它們絕對希望能夠在配息上越大方越好，不然又要被你罵。但過去礙於股價成長幅度有限，就是想多配也不行。

如今績效順利上來了，我們很快可以看到這批高股息ETF開始加碼配息。

例如最近可以看到，00918宣布配息數字高達1.26塊，這是前次配息數字整整2倍，年化超過15%，非常有誠意；

00919也宣布配1塊，也是近年新高，年化13%；上個月00878配0.66，配息率也慢慢開始看到回升；下個月換元大高股息（0056），相信數字也不會太差。

現在高股息ETF定位很清晰，多頭時期若要拚績效，肯定贏不了那票主動或科技ETF；不過如果要拚配息，現在才是它們剛要開始加碼的時間點。

所以高股息ETF還能不能留？

如果你要股息也要價差，今年它們不會讓你失望，會是豐收的一年；

如果你要拚績效、追求超越大盤的資本利得，可以考慮部分轉投科技／主動ETF；

如果你下半年就要看到資產翻倍，建議你還是留住高股息ETF好了。畢竟我怕你在其他地方虧完。

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