美股長多趨勢不變 市值型、科技型美股 ETF 看俏

AI投資浪潮正興起，由於美股是全球最重要的國際股市，也是AI科技發展基地，ETF理財達人認為，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）兩檔美股ETF在6月8日至10日展開募集，讓投資人可以廣納美股全產業題材，同時擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，10日為募集最後買進日。

ETF理財達人表示，群益投信這次幫投資人把美股標配ETF一次備齊，市值型的009823是追蹤標普500指數，涵蓋近9成的美股總市值；科技型的009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更網羅有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。

此外，投資美股要把握現在，更要掌握未來，009823投資的是現在的美國產業龍頭，布局美股全產業、網羅500大頂尖上市公司，也是法人機構預測美股動向的首選指標，主要是增加美股投資組合的廣度，適合期待獲取大盤平均報酬率的投資人，近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭等重大事件，標普500指數也都展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。

009824投資的不限於現任七巨頭，還包含未來的美國科技巨頭，布局美國科技巨頭企業主要可藉由參與AI成長商機，增強美股投資組合的動能，適合想要增加Alpha、追求超額回報的投資人，舉例來說，近期黃仁勳在 Computex 大會演講的背板列名企業中，美股標的聚焦於科技重點巨頭企業，與 009824 追蹤指數成分股重疊度逾 6 成，此外，ETF預估十大持股一舉囊括輝達、蘋果、Alphabet、博通、臉書(Meta)、微軟、美光科技、亞馬遜、科林研發、應用材料這些未來深具投資潛力的科技巨頭。

市場法人強調，統計過去10年歷史數據，下半年美股表現普遍更勝台股，反映美國科技龍頭在企業獲利、資金動能與產業趨勢帶動下，具備較強的中長期成長優勢。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。