金融指數創高 這檔 ETF 128.6萬受益人笑呵呵

台灣金融指數6月9日上漲6.3%，指數突破3,000點攀升至3,026.92點，創下歷史新高，連帶也讓含金量高的台股ETF績效長紅。其中，成分股金融持股超過四成的群益台灣精選高息ETF（00919）盤中來到30.84元創新高價，也讓128.6萬位受益人都賺錢。

00919甫公布的第13次配息期前公告預估每受益單位配發1元，是連續第2季創新高，預估年化配息率連續13季維持10% 以上。這次除息日為2026年6月16日，參與除息最後買進日為2026年6月15日。法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

00919成分股在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重提升至42.55%。涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）及凱基金（2883），波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股，在金融類股布局完整，將受惠股市持續熱絡，帶動金融業的獲利與配息持續成長。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力及實際高配息的雙重需求。

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，金融市場的熱絡，也將進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，在股市高檔之際，可以不追高的方式多元布局具投資價值的獲利成長性產業。金融股在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也可期待。

此外，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。