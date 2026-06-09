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台股 ETF 展現超人氣 近一年0052受益人數成長13倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近期雖受國際金融市場因素影響而出現震盪，但在AI產業需求持續擴張、企業獲利維持上修趨勢下，市場普遍認為台股長線多頭格局並未改變。投信法人指出，目前市場震盪主要來自技術面與籌碼面調整，行情若有拉回，反而為中長線投資人創造逢低布局台股ETF機會。

根據集保結算所統計，近一年來截至6月5日，受益人數成長最快的台股ETF以富邦科技ETF（0052）近45.6萬名受益人、近一年受益人成長率高達1,386.8%，居所有台股ETF之冠，顯示投資人對AI及科技產業長線前景高度認同。此外，元大台灣50受益人數突破300萬人，穩居台股ETF最大規模人氣指標；而聚焦半導體與科技主題的兆豐台灣晶圓製造、野村臺灣新科技50，及新光臺灣半導體30等產品，也同步躋身受益人成長排行榜前段班，反映市場資金持續聚焦AI、半導體及科技創新相關題材。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，目前美國大型雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的資本支出並未放緩，AI伺服器、先進封裝及高階晶片需求依舊強勁。隨著全球雲端業者積極擴建資料中心，台灣科技供應鏈憑藉技術優勢與全球產能布局，正持續獲得實質業績挹注。AI產業仍處於快速擴張初期階段，未來從AI訓練到推論、Agentic AI等新應用落地，皆有望持續帶動產業成長，成為支撐台股的重要動能。

洪珮甄指出，整體企業獲利仍處於上修循環，下半年多頭架構並未改變。近期市場對利率政策轉向的擔憂，反而提供部分評價偏高科技股修正整理的機會。

富邦投信建議，看好台股中長線發展的投資人，可把握市場震盪期間分批布局科技型及市值型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體

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