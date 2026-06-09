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AI 伺服器擴張效應 美國電力 ETF 出風頭 法人喊進相關投資商品

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
法人認為，資金正重新檢視高估值族群的評價基礎，當市場從「本夢比」回到「更重視獲利與現金流」，資金布局可望從高基期、高本益比的純成長股，轉向基期相對較低、需求更具延續性、獲利能見度也更高的AI新基建族群。聯合報系資料照
法人認為，資金正重新檢視高估值族群的評價基礎，當市場從「本夢比」回到「更重視獲利與現金流」，資金布局可望從高基期、高本益比的純成長股，轉向基期相對較低、需求更具延續性、獲利能見度也更高的AI新基建族群。聯合報系資料照

美國就業數據優於預期與通膨再起，市場對聯準會政策路徑轉趨保守，科技成長股出現明顯震盪。法人認為，資金正重新檢視高估值族群的評價基礎，當市場從「本夢比」回到「更重視獲利與現金流」，資金布局可望從高基期、高本益比的純成長股，轉向基期相對較低、需求更具延續性、獲利能見度也更高的AI新基建族群。

中信數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿指出，AI發展已經不是概念題材，而是正在發生的產業現況，從戴爾財報即可看出端倪。戴爾2027財年第1季營收達438.4億美元、年增88%，每股盈餘4.86美元、年增214%，雙雙優於市場預期，且AI伺服器訂單規模在近兩季快速攀升至513億美元，公司更預估本財年AI伺服器收入將是去年的2.4倍，顯示AI基礎建設擴張才剛進入加速階段。這也呼應AMD執行長蘇姿丰所提「AI競賽只到第三局」，AI基建的擴張周期才起步。

除了算力，電力也是這波AI浪潮中容易被忽略、卻同樣重要的一環。陳雯卿表示，AI新基建的投資不能只看晶片，真正受惠的是一整條從高速運算、高速互連、算力出租、資料中心，到軟體管理與電力供應的完整供應鏈。

009819的布局橫跨上述供應鏈，有助投資人一次掌握AI基建多個關鍵環節，而不必只押單一熱門科技股。

也因此，陳雯卿認為，現階段若要掌握AI長線趨勢，與其在短線波動中追逐已大漲的單一科技明星股，不如回到「AI要運作，先要有算力、也要有電力」這個最核心、最務實的投資邏輯。以009819為例，成分股包括博通、甲骨文、奇異維諾瓦、邁威爾科技、新紀元能源等，同時涵蓋算力、網通、資料中心、軟體應用與電力基建，投資架構相對完整。

新光美國電力基建ETF投資團隊指出，AI資本支出續增，AI產業對電力需求更饑渴，對現行AI伺服器供應商來說，現在AI設備不缺訂單，反而最缺電力，對美股電力股、能源基建股、公用事業股等，帶來強勁支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 中信 戴爾

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