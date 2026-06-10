金融指數漲6.3% 高含「金」量 ETF 紅不讓 七檔持有金融股逾四成表現亮眼

台股昨（9）日大漲1,201.66點，漲幅2.76%；金融指數突破3,000點攀升至3,026.92點，單日上漲6.3%，創下歷史新高，連帶也讓含金量高的台股ETF績效長紅。

89檔台股ETF中，包括群益台灣精選高息、國泰股利精選30、復華富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股、統一台灣高息動能、凱基優選30共有七檔持有金融股四成以上。

其中，群益台灣精選高息（00919）盤中來到30.84元創新高價位。00919甫公布的第13次配息期前公告預估每受益單位配發金額為1元，是連續二季創新高，預估年化配息率連續13季維持10% 以上，這次除息日為2026年 6月 16 日，參與除息最後買進日為2026年6月15日。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，金融市場熱絡將進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，在股市高檔之際，可採不追高的方式多元布局具投資價值的獲利成長性產業。

金融股在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也可期待。

除此之外，面對大盤起伏劇烈，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，AI基本面仍是台股長期多頭最堅實基底，但隨著大盤短線高檔訊號逐漸浮現，加以三巫日結算、季底結帳、科技巨型IPO資金排擠，以及6、7月除權息旺季可能壓抑大盤表現，預期6月盤勢呈現高檔震盪。

在此環境下，高息族群挾相對親民評價、穩定現金流與即將登場的填息行情題材，於產業輪動加劇的盤勢中，有機會扮演防禦與資金停泊的配置避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。