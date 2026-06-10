台股主動式魅力十足 成交量前十名占四檔 00405A、00403A單日衝逾42萬張

台股昨（9）日在科技股領軍下重返44K整數關卡。根據ETF成交量統計，新兵主動富邦台灣龍耀（00405A）成交量48.4萬張居冠，接著是主動統一升級50（00403A）的42.4萬張，以及元大台灣50正2的25.2萬張。成交量前十名中共有四檔主動式ETF入榜。

市場資金積極回流電子與AI族群之際，甫掛牌上市的主動富邦台灣龍耀ETF，掛牌首日即爆出48.4萬張成交量，同步繳出4.0%的亮眼漲幅。顯示在台股高檔震盪、產業輪動加速之際，具備靈活調整持股能力的主動式ETF，正逐漸成為市場資金布局的重要工具。

觀察00405A最新持股布局，可發現其聚焦AI基礎建設相關產業鏈，涵蓋機器人、CPO／矽光子、光通訊、AI伺服器、散熱、載板、網通、半導體設備、IC設計、晶片與記憶體等關鍵領域，因此被投資人形容為「AI軍火商ETF」，完整掌握AI產業高速成長所帶來的投資機會。

主動富邦台灣龍耀經理人高晧欣表示，今年COMPUTEX再次驗證全球AI需求持續升溫，台灣科技供應鏈訂單能見度提升。從產業基本面觀察，上游晶片產能仍維持供不應求，而大型AI模型對算力與Token需求亦持續呈現指數型成長，目前尚未看到產業泡沫化跡象。

高晧欣指出，受惠AI基礎建設持續擴張，亞洲市場以台灣及韓國最直接受惠。不過在相關族群經歷一波快速上漲後，市場可能由全面齊漲轉向輪動表現，因此主動式ETF更能透過選股與持股調整掌握不同階段的投資機會。整體而言，AI產業長期成長趨勢未變，對台股後市仍維持審慎樂觀看法。

統一投信表示，近日台股修正核心因素，包括短線資金獲利了結並形成連帶效應，市場對財報預期過高，美國勞動市場強勁，可能壓縮聯準會降息空間。但在企業長線獲利持續上修的狀況下，短線市場拉回，反而有助於長線布局。

台灣作為全球AI算力心臟，受益AI供應鏈帶動的爆發性成長最大。全球四大雲端服務巨頭展示明確的獲利模式，預估今、明年的資本支出持續成長。隨著代理AI落地，AI算力需求目前還看不到天花板，完全無法用過去個人電腦或手機的發展邏輯來計算上限，產業後市仍具備高成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。