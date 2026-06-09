00404A掛牌 漲贏大盤

聯博投信副總經理林炳魁分析，本波台股走勢並非單純由資金行情推動，而是建立在企業獲利成長、資本支出擴張與產業結構升級之上。從去年4月以來，台股多頭行情約持續14個月。但根據歷史經驗，台股上漲周期平均達29個月，顯示目前仍處於產業成長循環中段。

聯博投信旗下首檔台股主動式ETF主動聯博動能50（00404A）昨（9）日掛牌上市，終場上漲3.4%，收在9.96元，漲幅勝過大盤的2.7%漲幅。聯博投信看好台股兼具成長動能與收益機會，力求在市場波動之際，協助投資人掌握AI供應鏈輪動、除權息行情與台股產業升級契機。

聯博投信董事長翁振國昨日指出，身為來台已26年的香港人，他見證到台灣在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色。台灣在AI供應鏈的集中度為世界罕見，且台積電更已成為亞洲最大的公司。

翁振國指出，聯博秉持「把世界最好的帶到台灣」的承諾，在台已推出三檔ETF，前兩檔債券ETF規模都已快速成長。00404A是聯博在台第三檔ETF、也是首檔台股ETF，聯博充滿信心與期待，希望這檔具備差異化的產品能兼顧「成長」與「收益」，滿足台灣投資人的需求。

林炳魁指出，整體而言，主動聯博動能50結合多因子選股機制及收益策略，目前布局可歸納為三大方向：第一，掌握AI與半導體供應鏈的核心成長動能；第二，延伸布局電源、散熱、伺服器、電子零組件等次產業擴散機會；第三，透過股利機制與主動選股，掌握除權息旺季中的收益與填息機會。主動聯博動能50為季配息，首次除息預計在9月中旬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。